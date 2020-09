Wrześniowe rundy WSMP pełne niespodzianek

Szalony wyścig Endurance i niesamowicie zacięta rywalizacja sprinterska dostarczyły kibicom niesłychanych emocji podczas wrześniowych rund Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Na ostateczne rozstrzygnięcia w walce o mistrzowskie tytuły trzeba poczekać do ostatniego weekendu wyścigowego.

Zdjęcie /

Blisko 130 aut ścigało się na Torze Poznań przez trzy słoneczne, wrześniowe dni, a dodatkową atrakcją był gościnny występ serii Haigo ADAC Historic Cup. Największych emocji dostarczył wyścig Endurance. Dwugodzinna rywalizacja staje się wizytówką Toru Poznań. W sezonie 2020 regularnie startuje w tym wyścigu ponad 20 aut, a we wrześniu do ścigania przystąpiły 23 duety. Liczne awarie i incydenty wyścigowe sprawiły, że samochód bezpieczeństwa na torze pojawiał się aż czterokrotnie, a sytuacja na prowadzeniu w końcówce wyścigu trzymała w napięciu aż do ostatnich minut. Wydawało się, że najszybszą załogą będą Litwin z Zielonką w Radicalu SR8, którzy wypracowali dużą przewagę podczas pierwszej godziny wyścigu, ale kolizja z Lamborghini Huracanem i trudności z powrotem na tor sprawiły, że stracili szanse na zwycięstwo.

Reklama

Ryzykowna taktyka podczas zmiany kierowców sprawiła, że na czele wyścigu był duet Rdest/Szymański w Porsche 911 GT3 Cup. Jednak kolejne wypuszczenie samochodu bezpieczeństwa, tym razem nie przed liderem, ale przed zdublowanymi autami, pomogło duetowi Błażek-Lisowski (Porsche 911 GT3 Cup). Po restarcie jadący na drugiej zmianie Lisowski szybko odrobił straty do Rdest, przez blisko dwa okrążenia siedział na zderzaku, a wyprzedził ją odważnym manewrem na zakręcie "Pod Dębami" i pojechał po drugie zwycięstwo w sezonie.

WSMP 2020. Wrzesień 1 / 6 WSMP 2020. Wrzesień Źródło: udostępnij

Duet Błażek-Lisowski wygrał w klasyfikacji D4 +3500 przed Rdest i Szymańskim, a trzecią lokatę zajęli Lewandowski z Miękosiem w Lamborghini Huracanie. W D4 3500 zwycięstwo odnieśli Stolarczyk z Groszkiem (VW Golf TCR) przed liderami tej klasy Jabłońskim i Mireckim, którzy tym razem pojechali Renault Clio. W D4 2000 triumfowali Robak z Łaszkiewiczem (BMW E36) przed Kownerem i Tomczakiem (BMW E30), a w klasie D4 1400 najlepszy wynik osiągnęli Bielecki i Kubicki (Kia Picanto). W klasyfikacji OMM Super S Cup na podium stanęły duety Alejski/Lepert, Pawlaczyk/Boruszak i Gawkowski/Lewandowski.

W pucharach walka trwa

W OMM Super S Cup liderem przed dwoma ostatnimi rundami jest Bartosz Alejski, który w wygrał w tym sezonie cztery z sześciu wyścigów. Ale wrześniowy weekend na Torze Poznań najwięcej powodów do zadowolenia dostarczył Adrianowi Lewandowskiemu. W piątek ustąpił miejsca tylko Alejskiemu, a w sobotę, po dyskwalifikacji Boruszaka, zwyciężył. Drugie miejsce zajął Tomasz Pawlaczyk, czyli zwycięzca czwartej rundy pucharu, a trzecie miejsce zajął Adam Karkuszewski.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Toyota Racing Cup podczas WSMP na Torze Poznań. Film

W Toyota Racing Cup na prowadzeniu wciąż jest Bartłomiej Czwartosz, ale jego licznik kolejnych zwycięstw zatrzymał się na cyfrze pięć. W niedzielę był dopiero czwarty, a sensacyjnym zwycięzcą okazał się Dawid Czarnik. Startujący z trzeciego pola kierowca z Podkarpacia świetnie ruszył spod świateł, przed "Szatanem" był już przed Bartłomiejem Czwartoszem, który w "Babie Jadze" musiał gwałtownie zahamować, a potem rewelacyjnie bronił swojej pozycji. Czwartosz próbował odrobić pozycję, ale na wjeździe na pierwszy lewy zakręt Toru Poznań go obróciło i spadł na szóstą lokatę. Czarnik jechał równym tempem, kontrolował sytuację za swoimi plecami i nie stracił koncentracji do samego końca. To jego największy sukces w karierze. W klasyfikacji generalnej pucharu umocnił się na drugim miejscu, a na trzecie awansował Jacek Jurecki.

W DN 1, czyli rywalizacji Kii Picanto, trzeci weekend wyścigowy w sezonie zdominował Alan Czyż. 14-latek wygrał oba wyścigi i wyjechał z Toru Poznań z kompletem punktów. W klasyfikacji generalnej walka o tytuł będzie toczyć się do ostatnich metrów, bo trzech młodych kierowców dzielą zaledwie trzy punkty. Prowadzi Filip Zagórski (106 punktów), przed Czyżem (104) i Aleksem Sówką (103).

W D4 +3500 na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej umocnił się Mariusz Miękoś (Lamborghini Huracan), w D4 3500 przewodzi Łukasz Stolarczyk (VW Golf TCR), w D4 2000 Katarzyna Terlikowska (Honda Civic), a w DN 2 tyle samo punktów mają Przemysław Kaźmierczak (Suzuki Swift) i Mateusz Ciesiółka (Fiat Seicento). Jacek Chojnacki i Jakub Sykucki przewodzą z kolei w Maluch Trophy.

Sezon WSMP zakończy się w październiku. Na dni 9 i 10 października zaplanowano 7. i 8. rundę mistrzostw Polski.