Toyota Tundra z obniżonym zawieszeniem. Nowa wyścigówka na NASCAR

Nowa wyścigowa Tundra TRD Pro z wyglądu bardzo przypomina seryjną Tundrę nowej generacji, która w tym roku zadebiutuje w amerykańskich salonach. Toyota na razie nie podała technicznych szczegółów swojej nowej wyczynowej konstrukcji, ale potężny pick-up z podłogą niemal przy samej ziemi robi niesamowite wrażenie.

Zdjęcie Toyota Tundra

Toyota jest jedynym producentem samochodów, który wystawia trzy różne modele we wszystkich trzech seriach wyścigów NASCAR. W serii Next Gen Cup Series 2022 wystartuje Toyota Camry TRD, a w NASCAR Xfinity Series po raz kolejny weźmie udział Toyota Supra.

"NASCAR Camping World Truck Series zawsze była bardzo ważna dla Toyoty, nie tylko ze względu na długą historię startów w tej serii, ale także dlatego, że ma przełożenie na zainteresowanie klientów naszymi pick-upami. Zależało nam, żeby wyścigowa Tundra TRD Pro jak najbardziej przypominała nową generację seryjnej Tundry" - powiedział Paul Doleshal, manager ds. motorsportu w Toyota Motor North America.

Zdjęcie Toyota Tundra

Toyota startuje w NASCAR Camping World Truck Series od prawie dwóch dekad. Od debiutu w 2004 roku zdobyła 11 mistrzostw producentów i 8 tytułów mistrza kierowców. W tegorocznym sezonie na torze Daytona International Speedway Ben Rhodes wywalczył dwusetne zwycięstwo w tej serii w historii Toyoty. Team japońskiej marki jest na dobrej drodze do dwunastego zwycięstwa w klasyfikacji producentów, po zaliczeniu jak dotąd 12 wygranych wyścigów w sezonie.

Seryjna Tundra w terenowej wersji TRD Pro

Podczas gdy nowa wyścigówka NASCAR Tundra TRD Pro przygotowuje się do startu na torze Daytona, nowa Tundra szykuje się do oficjalnej premiery. Będzie to już trzecia generacja największego pick-upa Toyoty na amerykańskim rynku - tym razem zbudowana na nowej ramowej platformie GA-F z serii TNGA.

Zdjęcie Toyota Tundra

Najwyższa wersja wyposażenia TRD Pro została opracowana wspólnie z reprezentującym Toyotę w amerykańskim motorsporcie Toyota Racing Development. To samochód specjalnie przygotowany z myślą o przyjemności z off-roadowej jazdy. Otrzymał przedni stabilizator, aluminiową osłonę przedniej części nadwozia TRD i dodatkowe zabezpieczenia podwozia, terenowe amortyzatory FOX i opony all-terrain marki Falken, a przednie zawieszenie zostało podniesione o 1,1 cala.

Zdjęcie Toyota Tundra

Tundra w wersji TRD Pro kryje pod maską nowy napęd hybrydowy i-FORCE MAX oparty na 3,5-litrowym silniku twin-turbo V6, wspieranym przez motor elektryczny. Łącznie układ osiąga maksymalną moc 443 KM przy 5200 obr./min. i moment obrotowy aż 790 Nm przy 2400 obr./min. Jazdę z dala od asfaltu wspierają systemy elektroniczne, w Europie znane z Land Cruisera - Multi-Terrain Select, Crawl Control i Downhill Assist Control.