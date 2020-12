Sebastien Ogier (toyota Yaris WRC)po raz siódmy mistrzem świata

Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC) wygrał Rajd Monza i zapewnił sobie po raz siódmy w karierze tytuł mistrzowski. Rekordzistą pozostaje jego rodak Sebastien Loeb, który dziewięć razy był mistrzem świata.

Drugie miejsce w imprezie kończącej sezon ze stratą 13,9 s wywalczył Estończyk Ott Tanak, a trzecie Hiszpan Dani Sordo (obaj Hyundai I20 WRC) - strata 15,3 s.

Prowadzący w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata przed Monza Rally Walijczyk Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) miał w sobotę ogromnego pecha. Na 11. odcinku specjalnym wypadł z drogi, jego Toyota spadła z niezbyt wysokiej skarpy, została uszkodzona, a załoga nie mogła kontynuować jazdy.

Ogier i jego pilot Julien Ingrassia mieli przed ostatnią rundą mistrzostw świata 14 pkt straty do Evansa, partnera z zespołu. Francuz przed startem przyznał, że we Włoszech musi pojechać na 120 procent swoich możliwości, gdyż tylko wygrana daje mu cień nadziei na zwycięstwo w całym sezonie. Wypadek Evansa spowodował, że walka o tytuł była łatwiejsza, choć 14 pkt straty trzeba było jednak odrobić.

Zadanie zostało wykonane, choć z trzech niedzielnych odcinków specjalnych Ogier wygrał tylko jeden. To jednak wystarczyło do utrzymania prowadzenia w rajdzie i awansu na pierwsze miejsce w klasyfikacji końcowej cyklu.

Ostatni odcinek specjalny Serraglio 2 o dłogości 14,9 km wprowadził zmiany na dwóch pozostałych miejscach na podium. Tanak pojechał rewelacyjnie i wyprzedził zajmującego przed tą próbą drugie miejsce Sordo.

Ogier w Lombardii wygrał 49. w karierze rundę mistrzostw świata WRC.

"Jestem szczęśliwy, to był bardzo trudny weekend. Jest mi przykro z powodu pecha Elfyna Evansa. Walczyliśmy przez cały sezon, taki jest sport. Samochód spisywał się przez cały rok bez zarzutu i to była prawdziwa przyjemność jeździć Yarisem WRC. Nie mogę doczekać się kolejnego sezonu" - powiedział na mecie Ogier.

36-letni Ogier poprzednio był mistrzem świata w latach 2013-2016 jako kierowca zespołu Volkswagena, a dwa razy triumfował w latach 2017 i 2018 ekipie Forda.

W połowie listopada Ogier kategorycznie zdementował pojawiające się plotki o tym, że po sezonie 2020 może zakończyć sportową karierę. "Zmieniłem zdanie odnośnie swojej emerytury, będę nadal startował. Plan jest taki, żeby w 2021 roku mocno naciskać na rywali od pierwszej rundy w Monte Carlo i spróbować wywalczyć kolejny tytuł" - ogłosił 20 listopada po przedłużeniu o rok kontraktu z zespołem Toyoty.

Co będzie w kolejnych latach? Nie wiadomo. Od sezonu 2022 w mistrzostwach świata WRC pojawią się samochody hybrydowe, o których Ogier nie ma najlepszego zdania. Francuz już wiele razy mówił, że nie sprawdzą się w sporcie, że nie będzie zainteresowany startami w nowej formule cyklu. Nad rajdowymi hybrydami pracuje dzisiaj kilka największych koncernów światowych, a testy prototypów były bardzo obiecujące.

Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia Rally 2 Evo) w klasyfikacji generalnej Monzy uplasował się na 14. pozycji, natomiast w kategorii WRC3 był piąty. - To był trudny i nieprzewidywalny sezon, z wyjątkową i bardzo emocjonującą końcówką, który mimo wielu trudności kończy się dla nas dobrze. Dziś możemy cieszyć się z kolejnego z rzędu podium Rajdowych Mistrzostw Świata. Bez waszego wsparcia to nie byłoby jednak możliwe. Chciałbym bardzo podziękować (...) partnerom za wsparcie i za to, że jesteście tacy, jacy jesteście, mediom - bo bez was, w dobie pandemii, nie mogłoby cieszyć się tak wielu ludzi z naszych sukcesów. Osobne i zupełnie wyjątkowe podziękowania należą się mojej rodzinie - dziekuję, Wy wiecie! Obiecuję wam wszystkim, że nie poddam się i właśnie teraz odczuwam jeszcze większe pragnienie walki w nadchodzącym sezonie. Prawdę mówiąc, przygotowania już rozpoczęte! - podsumował Kajetan Kajetanowicz

Wyniki:

1. Sebastien Ogier (Francja/Toyota Yaris WRC) 2:15.51,0

2. Ott Tanak (Estonia/Hyundai I20 WRC) strata 13,9 s

2. Dani Sordo (Hiszpania/Hyundai I20 WRC) 15,3

4. Esapekka Lappi (Finlandia/Ford Fiesta WRC) 45,7

5. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota Yaris WRC) 1.11,1

6. Andreas Mikkelsen (Norwegia/Skoda Fabia Rally 2) 3.56,2 (1. m. WRC3)

...

14. Kajetan Kajetanowicz (Polska/Skoda Fabia Rally 2) 7.34,5 (5. m. WRC3)

Klasyfikacja końcowa MŚ 2020:

1. Sebastien Ogier (Francja/Toyota) 122 pkt (mistrz świata)

2. Elfyn Evans (W. Brytania/Toyota) 114

3. Ott Tanak (Estonia/Hyundai) 105

4. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai) 87

5. Kalle Rovanpera (Finlandia/Toyota) 80

6. Esapekka Lappi (Finlandia/M-Sport Ford) 52

7. Teemu Suninen (Finlandia/M-Sport Ford) 44

8. Dani Sordo (Hiszpania/Hyundai) 42

Klasyfikacja konstruktorów:

1. Hyundai 241 pkt (mistrz świata)

2. Toyota 236

3. M-Sport Ford 129