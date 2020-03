Rajdy, czyli kalendarzowe niewiadome

"Nie wiemy kiedy i gdzie odbędzie się kolejna runda rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Decyzja być może zapadnie na początku kwietnia" - przyznał promotor WRC Oliver Ciesla. Z powodu pandemii koronawirusa Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) w czwartek potwierdziła, że w kwietniu nie odbędzie się żadna z dwóch planowanych rund mistrzostw świata.

Jeszcze przed wybuchem epidemii odwołany został przez organizatora z powodu problemów finansowych Rajd Chile (16-19 kwietnia), od kilku dni wiadomo, że zaplanowany na 23-26 kwietnia Rajd Argentyny został przełożony na inny termin. Jaki? - na razie nie ustalono.



Dotychczas w sezonie 2020 odbyły się trzy rundy, ale tylko pierwsza z nich - Monte Carlo - została rozegrana bez zakłóceń. Druga - Rajd Szwecji - została o ponad połowę skrócona z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, trzecia - w Meksyku - została z powodu zagrożenia koronawirusem przerwana po dwóch etapach.

"Obecnie prowadzone są przygotowania do kolejnych rund sezonu - Rajdu Portugalii (21-24 maja) i Sardynii (4-7 czerwca), ale nie wiemy, czy imprezy się odbędą. To będzie zależało od wielu czynników, na które wpływu nie mamy" - powiedział Ciesla, który po rundzie w Meksyku został przez niektórych kierowców mocno skrytykowany za to, że imprezy nie odwołano.

Krytycznie wypowiadał się m.in. zwycięzca tej rundy, sześciokrotny mistrz świata Francuz Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC).

Z czternastu zaplanowanych w tegorocznym sezonie rund mistrzostw świata, po rezygnacji Chile, miało się odbyć trzynaście.

Obecnie największe problemy mają organizatorzy siódmej rundy - Rajdu Safari, który po wielu latach przerwy wrócił do kalendarza. Na przygotowania wydano już w Kenii kilka milionów euro, których, gdy impreza wypadnie z kalendarza, nie uda się odzyskać.

Rajd Safari po raz pierwszy został zorganizowany w roku 1953 roku (od 27 maja do 1 czerwca) na terenach Kenii, Ugandy i Tanganiki pod nazwą East African Coronation Safari. Później w latach 1960-1974 rozgrywano East African Safari Rally, a od 1975 - Rajd Safari.

Do 2002 roku Safari był rundą mistrzostw świata, ostatnią wygrał Szkot Colin McRae, jadąc Fordem Focusem WRC. Najwięcej zwycięstw w Rajdzie Safari odniósł Kenijczyk Shekhar Mehta, który triumfował pięciokrotnie w latach: 1973, 1979, 1980, 1981 i 1982 roku. W 1972 roku drugie miejsce jadąc Porsche 911 S zajął Sobiesław Zasada z pilotem Marianem Bieniem.

Po 2002 roku rajd stracił status rundy MŚ z powodu problemów organizacyjnych i finansowych. W ostatnich latach był rozgrywany jako runda rajdowych mistrzostw Afryki (African Rally Championship).(PAP)