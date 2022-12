Rajdowe Mistrzostwa Polski 2023 - siedem rund, powrót do Małopolski

Spis treści: 01 Historia Rajdowych Mistrzostw Polski

Historia Rajdowych Mistrzostw Polski

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski to najwyższa poziom zmagań nad Wisłą. Organizowane są od 1927 roku, a w tym czasie wiele naszych rajdów stanowiło równocześnie rundy Mistrzostw Świata, czy też czempionatu Europy.

W historii krajowego cyklu rekordową liczbę tytułów zapisał na swoim koncie Sobiesław Zasada. Znakomity kierowca ośmiokrotnie był najlepszy, a drugi w tej klasyfikacji jest Marian Bublewicz (6 tytułów). Po cztery mistrzowskie szarfy mają Leszek Kuzaj, Kajetan Kajetanowicz oraz Andrzej Koper. Wśród pilotów najbardziej utytułowani zawodnicy to Ryszard Żyszkowski oraz Jarosław Baran.

Co ważne, z racji tego, że Rajdowe Mistrzostwa Polski to cykl otwarty, tytuły w klasyfikacji generalnej zdobywali również cudzoziemcy. Z ostatnich lat to Tom Kristensson (Szwecja, 2022), Jari Huttunen (Finlandia, 2020), czy też Francuz Bryan Bouffier, który mistrzem Polski był trzykrotnie (2007, 2008, 2009).

Po raz pierwszy w historii cyklu, w bieżącym sezonie rozdano aż trzy tytuły w klasyfikacji generalnej. Rozgrywki w 2022 roku podzielone zostały na część szutrową oraz asfaltową. Na szutrach, tak jak i w łącznej klasyfikacji, najlepszy okazał się Kristensson. Asfaltowym mistrzem został Grzegorz Grzyb.

Gdzie będą rozgrywane Rajdowych Mistrzostw Polski 2023?

Przyszłoroczny sezon rozpocznie się od klasyka w Górach Sowich, czyli od asfaltowego Rajdu Świdnickiego (kto z was pamięta edycje Rajdu Elmot?). W kwietniu w tamtym regionie spodziewać się można nawet opadów śniegu, więc emocji na pewno nie zabraknie.

Majowy termin Rajdu Polski jest dość nietypowy, jak na drugą (po Rajdzie Monte Carlo) najstarszą imprezę rajdową na świecie. Mazurskie szutrowe zawody po raz 53. stanowić będą również rundę Rajdowych Mistrzostw Europy, w przyszłym roku trzecią w kolejności.

Również na szutrach rozegrany zostanie Rajd Podlaski (1-3 czerwca), bazujący w Białymstoku. Te zawody zakończą cykl na luźnych nawierzchniach, wszystkie późniejsze odbywać się będą na asfaltach.

Na lipiec zaplanowano nowość w kalendarzu RSMP, czyli Rajd Małopolski. Przed 15 laty rozegrano ostatnią edycję Rajdu Krakowskiego w randze Mistrzostw Polski, a później na terenie województwa organizowano co najwyżej rajdy kategorii okręgowej oraz Rajd Żubrów. Powrót krajowego czempionatu do Małopolski to dobra wiadomość dla kibiców, patrząc na tegoroczną edycję kandydackiego rajdu. Będzie naprawdę ciekawie.

Sierpień to tradycyjny czas Rajdu Rzeszowskiego, który - podobnie jak w 2022 roku - będzie również rundą FIA European Rally Trophy. Do tego samego cyklu zaliczany będzie również Rajd Śląska, szósta runda Mistrzostw Polski. Dla obu imprez oznacza to, że łączna długość odcinków specjalnych nie może być mniejsza niż 150 kilometrów.

Sezon otwiera klasyk i zakończy również klasyk. Na przełomie września i października odbędzie się Rajd Wisły, lubiany zarówno przez kierowców, jak też i kibiców. Jesienne klimaty w Beskidach Śląskim i Żywieckim to nie tylko gwarancja niezapomnianych wrażeń estetycznych, oraz sporej dawki emocji sportowych.

Do końcowej klasyfikacji sezonu 2023 zaliczanych będzie sześć najlepszych wyników z siedmiu rund. Punkty zdobywać będzie można za cały rajd, jak też i za ostatni odcinek (Power Stage). Mistrzowskie tytuły rozdane zostaną w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych klasach.

Najpopularniejszym samochodem w walce o mistrza w generalce była Skoda Fabia Rally2 Evo, choć zwycięska załoga podróżowała autem Hyundai i20N R5). Poza personalnymi roszadami, kibice z niecierpliwością czekają na wiadomość, czy na polskich odcinkach specjalnych zobaczymy tegoroczną sportową nowość z Mlada Boleslav, czyli model Skoda Fabia RS Rally2?

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski 2023 kalendarz

Rajd Świdnicki (asfalt) 21-23.04.2023 Rajd Polski (szutry, runda RME) 19-21.05.2023 Rajd Podlaski (szutry) 1-3.06.2023 Rajd Małopolski (asfalt) 6-8.07.2023 Rajd Rzeszowski (asfalt, runda ERT) 10-12.08.2023 Rajd Śląska (asfalt, runda ERT) 8-10.09.2023 Rajd Wisły (asfalt) 29.09-1.10.2023

