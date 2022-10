Rajd Hiszpanii WRC 2022 - Toyota zgarnęła wszystko

Krzysztof Hołowczyc skasował prywatne BMW X3 M. A za chwilę... wygrał rajd

Zawody z bazą w nadmorskim kurorcie Salou, w bieżącym sezonie stanowiły przedostatnią rundę światowego czempionatu. Mistrza świata wśród kierowców poznaliśmy już podczas Rajdu Nowej Zelandii, a na katalońskich odcinkach specjalnych mogła rozstrzygnąć się - i rozstrzygnęła się - kwestia mistrzowskich koron w kategorii producentów. W grze pozostawały jedynie Toyota i Hyundai, a dzięki dobremu wynikowi swoich załóg w Hiszpanii z kolejnego tytułu cieszyli się przedstawiciele japońskiego zespołu.

Sebastien Ogier, mimo ograniczonego programu, może w tym sezonie pochwalić się dość dużą skutecznością. Francuz w pięciu startach, trzykrotnie stawał na podium, a w Hiszpanii okazał się bezkonkurencyjny.

Reklama

- Pierwszy wygrany rajd dla Benjamina, ale dzisiaj ten triumf smakuje znacznie lepiej ze względu na zespół - mówił na mecie w Salou Ogier. - Jesteśmy mistrzami świata i teraz jest po prostu czas na świętowanie. Sezon był naprawdę dobry.

Zdjęcie Rajd Hiszpanii WRC 2022 / Redbullcontentpoll /

Mistrzowski tytuł to szósty laur Toyoty, a trzeci od kiedy japoński producent wrócił do Rajdowych Mistrzostw Świata w 2017 roku, z modelem Yaris WRC.

- drugie miejsce to dla nas dobry wynik - podsumował zmagania w Katalonii Neuville. - Mieliśmy dobre tempo, a teraz czekam na ostatni rajd w tegorocznym sezonie.

Podium hiszpańskiej rundy uzupełnili świeżo koronowani mistrzowie świata, Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen. Fiński duet wygrał już w tym roku 6 rund.

- Wynik na pewno nie jest idealny - skwitował trzecie miejsce w Hiszpanii Rovanpera. - W tym sezonie mieliśmy już dużo dobrych rezultatów, więc w sumie nie jest źle. Cieszę się z tytułu dla zespołu, bo to naprawdę duża nagroda dla wszystkich utalentowanych ludzi, którzy pracują w Toyocie.

Zdjęcie Rajd Hiszpanii WRC 2022 / Redbullcontentpoll /

Przed ostatnią rundą - Rajdem Japonii - wciąż otwarta pozostaje kwestia wicemistrzowskiego tytułu w klasyfikacji kierowców. W Kraju Kwitnącej Wiśni pojedynek o drugie miejsce toczyć będą kierowcy Hyundaia: były mistrz świata Ott Tanak i wiecznie drugi Thierry Neuville. Póki co, większe szanse ma drugi w generalce Tanak (187 pkt.). Trzeci jest Neuville (166 pkt.).

Najmłodszym mistrzem świata w historii serii WRC, po rundzie w Nowej Zelandii został Fin Kalle Rovanpera.

W kategorii WRC2 zwyciężyli Finowie, Teemu Sunine oraz Mikko Markkula (Hyundai i20 Rally2). Na drugim miejscu w Salou finiszowali Francuzi, Yohan Rossel i Arnand Dunand (Citroen C3 Rally2). Trzecią załogą hiszpańskiej rundy byli Nikolay Grizazin oraz Konstatntin Aleksandrov (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Na starcie Rajdu Katalonii stanęły trzy polskie załogi. Najwyżej - bo na szóstym miejscu - sklasyfikowano duet Kajetan Kajetanowicz/<aciej Szczepaniak (Skoda Fabia Rally2 Evo). Czołową dziesiątkę zamknęłi Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk (Skoda Fabia Rally2 Evo), a na 22. pozycji finiszowali Daniel Chwist i Kamil Heller (Skoda Fabia Rally2 Evo).

Zdjęcie Rajd Hiszpanii WRC 2022 / Redbullcontentpoll /

— Kończymy Rajd Katalonii z ważnymi punktami - mówił w Salou Kajetanowicz. - To była niesamowita i wymagająca przygoda, trudny rajd pod wieloma względami, ale wylatujemy z Hiszpanii z wynikiem, który daje nam czwarte z rzędu podium w mistrzostwach świata na koniec sezonu. Na początku roku wydawało mi się to trochę nierealne, wiedząc, że będziemy mieli tak wielu fabrycznych rywali w dwóch połączonych kategoriach. Jest dobrze, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. W Japonii, do której udamy się już za dwa tygodnie, okaże się, czy możemy liczyć na mistrzostwo. Choć znowu jedziemy trochę w nieznane, to w zespole ORLEN Rally Team nie brakuje serca do walki - zakończył mieszkaniec Ustronia.

Rajd Katalonii zakończył pierwszy sezon startów Marczyka i Gospodarczyka w Rajdowych Mistrzostwach Świata. Polska załoga bez kompleksów rywalizował w globalnym czempionacie, stając na podium w swoich debiutach w niesamowicie wymagających imprezach, jak Rajd Portugalii, czy Rajd Finlandii. To prawdopodobnie pozwoli na zajęcie 6. miejsca w stawce najlepszych juniorów świata (WRC2 Junior).

- Meta tak długiego i wymagającego to dla nas duży sukces - podsumował Rajdu Katalonii Marczyk. - Ta impreza dała nam mnóstwo doświadczenia. Najważniejsza jest nauka: dokładnie poznaliśmy charakterystykę rajdu i na pewno wykorzystamy to w przyszłości. Jestem bardzo zadowolony z tempa, które pokazywaliśmy w piątek i w niedzielę. Jeśli chodzi o sobotę, to ja, jako perfekcjonista, wciąż widzę pole do poprawy.

Ostatnia runda w tegorocznym sezonie, Rajd Japonii, zdecyduje o mistrzowskim tytule w kategorii WRC2. Teoretycznie szanse zachowało jeszcze 5 kierowców, w tym Kajetan Kajetanowicz. Liderem pozostaje Norweg Andreas Mikkelsen (109 pkt.). Drugi Emil Lindholm oraz trzeci Kajetanowicz, zgromadzili tą samą liczbę punktów (104). Czwarty jest Francuz Yohan Rossel (98 okt.).

Rajd Hiszpanii 2022 klasyfikacja generalna

Sebastien Ogier/Benjamin Veillas (F, Toyota GR Yaris Rally1) Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20N Rally1), + 16,4 sek. Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (FIN, Toyota GR Yaris Rally1), +34,5 sek. Ott Tanak/Martin Jarveoja (EST, Hyundai i20N Rally1), + 44 sek. Dani Sordo/Candido Carrera (E, Hyundai i20N Rally1), + 1:21,5 min.

Rajdowe Mistrzostwa Świata - klasyfikacja generalna po 4 rundach

Kalle Rovanpera (FIN) 255 pkt. Ott Tanak (EST) 187 pkt. Thierry Neuville (B) 166 pkt. Elfyn Evans (GB) 124 pkt. Takamoto Katsuta (J) 107 pkt.

Rajdowe Mistrzostwa Świata - klasyfikacja WRC2

Andreas Mikkelsen (N) 109 pkt. Emil Lindholm (FIN) 104 pkt. Kajetan Kajetanowicz (PL) 104 pkt. Yohan Rossel (F) 98 pkt.

***