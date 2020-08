Kolejny start Kubicy w DTM

​ W nadchodzący weekend na niemieckim torze Lausitzring zostanie rozegrana trzecia w sezonie runda wyścigowej serii DTM (Deutsche Tourenwagen Masters). Na starcie stanie Robert Kubica, kierowca zespołu Orlen Team Art.

Tegoroczna pierwsza runda DTM odbyła się w pierwszy weekend sierpnia na belgijskim torze Spa-Francorchamps. W obu wyścigach Kubica plasował się na 14. pozycji i nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej.

W ostatni weekend na torze Lausitzring kierowca Orlen team Art dwa razy plasował się już na pozycji 13. Pierwszy wyścig w sobotę wygrał Szwajcar Nico Mueller (Audi RS 5 DTM), w drugim niedzielnym triumfował Niemiec Rene Rast (Audi RS 5 DTM).



W klasyfikacji generalnej cyklu po dwóch rundach i czterech wyścigach prowadzi Mueller - 100 pkt, drugi jest Rast - 61 pkt, a trzeci Holender Robin Frijns (Audi RS 5 DTM) - 58 pkt. Kubica na razie nie zapunktował.



W sezonie 2020 w serii DTM zaplanowane jest dziewięć wyścigowych weekendów. W każdym kierowcy startują po dwa razy - w sobotę i niedzielę. Dodatkowo przed każdym przeprowadzane są kwalifikacje.



EuroSpeedway Lausitz to tor wyścigowy położony w pobliżu miejscowości Klettwitz w Brandenburgii we wschodnich Niemczech, niedaleko granicy z Polską i Czechami. Obiekt powstał w 2000 roku, można na nim rozgrywać wyścigi na dwóch dystansach. Pierwszy w tzw. krótkiej konfiguracji "Sprint" ma długość 3,5 km, drugi "Grand Prix" ma 4,6 km. Właśnie na takim mają walczyć kierowcy w drugim weekendzie wyścigowy na tym torze.



Choć tor zaprojektowano i zbudowano zgodnie ze wszystkimi normami bezpieczeństwa, doszło na nim już do trzech poważnych wypadków. 26 kwietnia 2001 były kierowca Formuły 1 Michele Alboreto zginął podczas testów prototypu Audi R8. Tydzień później 3 maja w kolejnym wypadku zginął inny zawodnik.



Natomiast 15 września 2001 podczas wyścigu serii Champ Car doszło do kolizji, w której ciężkich obrażeń doznał były kierowca F1 Włoch Alex Zanardi. Prowadzony przez niego bolid zderzył się z pojazdem Kanadyjczyka Aleksa Taglianiego. Włoch w stanie bardzo ciężkim został przewieziony do szpitala w Berlinie, gdzie amputowano mu obie nogi.



Seria wyścigowa DTM została utworzona w 1984 roku jako następca DRM (Deutsche Rennsport Meisterschaft). W pierwszym sezonie uczestniczyło sześć ekip: Rover, BMW, Alfa Romeo, Ford, Chevrolet oraz Volvo. Po dwóch latach dołączyli nowi konstruktorzy, w tym Audi oraz Mercedes.



W 2014 roku DTM połączyło się z japońską serią Super GT. Poważne problemy, chyba największe w historii serii, pojawiły się w DTM pod koniec kwietnia 2020, gdy Audi oficjalnie poinformował, że po tegorocznym sezonie zakończy starty.



Niemiecki koncern potwierdził, że powodem wycofania się z DTM jest projekt bardziej intensywnego zaangażowania się w Formule E. Wpływ na decyzję miał także kryzys związany z pandemią koronawirusa.



W tej sytuacji w sezonie 2021 w serii, o ile zostanie w tym kształcie utrzymana, może zostać tylko jedna ekipa BMW.



Czołówka klasyfikacji generalnej DTM (po 4 z 18 wyścigów):



1. Nico Mueller (Szwajcaria/Audi) 100 pkt

2. Rene Rast (Niemcy/Audi) 61

3. Robin Frijns (Holandia/Audi) 58

4. Jamie Green (W. Brytania/Audi) 34

5. Mike Rockenfeller (Szwajcaria/Audi) 32

6. Marco Wittmann (Niemcy/BMW) 28



Klasyfikacja producentów:



1. Audi 283 pkt

2. BMW 107