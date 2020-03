GR Supra GT4 w Toyota Gazoo Racing Trophy 2020

Nowa Toyota GR Supra GT4 oraz rajdowe i wyścigowe odmiany Toyoty GT86 w rywalizacji 55 tys. euro z puli nagród. Trzeci sezon Toyota Gazoo Racing Trophy zapowiada jeszcze większe emocje.

Motorsport to ważna dziedzina biznesu dla koncernu Toyota. Marka od lat wspiera rywalizację na najwyższym poziomie, biorąc udział w rajdowych mistrzostwach świata, Rajdzie Dakar, czy mistrzostwach świata w wyścigach długodystansowych, ale stara się też otwierać drzwi przed tymi, którzy przygodę z rajdami lub wyścigami dopiero zaczynają. W Europie coraz większą rolę odgrywa Toyota Gazoo Racing Trophy - wyjątkowy puchar dla posiadaczy sportowych Toyot wyprodukowanych przez Toyota Motorsport GmbH.

W dwóch pierwszych sezonach rywalizowano w modelu GT86 odmianach wyścigowych CS-V3 i CS-Cup oraz aucie w specyfikacji rajdowej CS-R3. Od sezonu 2020 do rywalizacji dołączą kierowcy w zupełnie nowych Toyotach GR Suprach GT4. To nowy samochód wyścigowy opracowany w oparciu o GR Suprę. Rasowa wyścigówka z sześciocylindrowym silnikiem o mocy 430 KM została przygotowana zgodnie z regulaminem coraz popularniejszej kategorii GT4. Samochód w marcu trafi do pierwszych sześciu klientów w Europie.

Niecodzienna rywalizacja

Na czym polega wyjątkowość Toyota Gazoo Racing Trophy? Po pierwsze, o nagrodę główną rywalizują zarówno kierowcy wyścigowi jak i rajdowi. A po drugie, zawodnicy rzadko kiedy mierzą się między sobą w jednych zawodach. Wspólne wyścigi nie są organizowane, a punkty do pucharu zbiera się startując w różnych seriach wyścigowych w Europie - lokalnych lub międzynarodowych, oraz w rajdach między 1 marca a 30 listopada 2020 roku.

Punkty są istotne, bo rywalizacja w Toyota Gazoo Racing Trophy toczy się o dziesiątki tysięcy euro. W puli nagród jest dokładnie 55 tys. euro, z czego dla zwycięzcy cyklu przeznaczono 25 tys. euro, 15 tys. euro przypada drugiemu kierowcy, a 7,5 tys. euro trzeciemu. Na 5 tys. euro wyceniono czwarte miejsce, a piąte na 2,5 tys. euro.

Gdzie się ścigają?

Żeby zagwarantować w miarę sprawiedliwy podział punktów pod uwagę brana jest konkurencyjność danego rajdu bądź wyścigu (liczba aut w klasie) i poziom trudności danej rywalizacji. Rywalizując modelem GT86 najwięcej można zyskać startując w długich rajdach (powyżej 200 km odcinków specjalnych) oraz w wyścigach długodystansowych (np. 24h Nurburgring, VLN). Kierowcom GR Supry GT4 będą zaliczane wyścigi w seriach dla aut tej kategorii jak np. GT4 European Series. Dodatkowe punkty są przyznawane za zwycięstwo w całym sezonie w swoim cyklu, co powinno być gratką dla zawodników startujących w lokalnych cyklach.

W inauguracyjnym sezonie Toyota Gazoo Racing Trophy sklasyfikowano 17 kierowców, rok później zgłoszeń było już 22. Wśród nich Maciej Dreszer, który na koniec sezonu zajął siódme miejsce. Za kierownicą swojej Toyoty GT86 CS-V3 wywalczył też mistrzostwo Polski w klasie DN2.