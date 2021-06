Dzisiaj rusza 77. Rajd Polski

Rajd Polski zainauguruje 69. sezon rajdowych mistrzostw Europy (FIA ERC). Niezwykle mocna stawka zawodników ruszy do walki z Mikołajek, a rywalizację zakończy na ulicach Warszawy, w niedzielę, 20 czerwca wieczorem.

Zdjęcie / Marek Wicher / INTERIA.PL

Rajd Polski - drugi najstarszy na świecie - obchodzi w tym roku setne urodziny. Pierwsza edycja tych zawodów odbyła się w 1921 r. W swojej historii sześć raz stanowił rundę mistrzostw Świata (1973, 2009, 2014-2017) i aż 51. razy był zaliczany do kalendarza europejskiego czempionatu. ORLEN 77. Rajd Polski to jednocześnie druga runda w sezonie ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Łącznie organizatorzy przyjęli 102 zgłoszenia, z czego 76 załóg powalczy o punkty do czempionatu Starego Kontynentu, a 46 do mistrzostw Polski. W stawce mamy 44 samochody Rally2 (dawniej R5), czyli najszybsze i najbardziej zaawansowane konstrukcje dopuszczone do rajdów w Polsce i Europie.

Zaciętą rywalizację zwiastuje liczne grono zawodników, których możemy zaliczyć do faworytów ORLEN 77. Rajdu Polski. Wśród nich jest trójka kierowców mających już na swoim koncie zwycięstwa w Mikołajkach: Aleksiej Łukjaniuk (Rosja, Citroen C3 Rally2), Andreas Mikkelsen (Norwegia, Skoda Fabia Rally2) oraz Nikołaj Griazin (Rosja, Volkswagen Polo GTI R5). Kandydatami do miejsca na podium są także zawodnicy z doświadczeniem z mistrzostw świata: Craig Breen (Irlandia, Hyundai i20 R5), Nil Solans (Hiszpania, Skoda Fabia Rally2), Simone Tempestini (Rumunia, Skoda Fabia Rally2) czy też Grégoire Munster - trzeci zawodnik ubiegłorocznych mistrzostw Europy (Luksemburg, Skoda Fabia Rally2).

Na czołowe lokaty liczą również polscy kierowcy, z trzema mistrzami kraju na czele: Grzegorzem Grzybem (2016, 2018), Wojciechem Chuchałą (2014) i Mikołajem Marczykiem (2019). Cała trójka na Mazurach skorzysta z najnowszej wersji Skody Fabii Rally2.

ORLEN 77. Rajd Polski to również rywalizacja w klasach. W tym sezonie w FIA ERC debiutują samochody Rally3, a konkretnie - Ford Fiesta Rally3 pochodząca z... Krakowa. Właśnie tam, w polskim oddziale firmy M-Sport, budowane są te rajdówki. Młodzi kierowcy dysponujący autami Rally3 mogą walczyć w ramach cyklu ERC Junior. Z kolei załogi w samochodach z napędem na jedną oś (kategoria Rally4) walczą w ramach cyklu ERC3 i ERC3 Junior.

Harmonogram rywalizacji w ORLEN 77. Rajdzie Polski tworzy 14 odcinków specjalnych o łącznej długości 202,7 km. 12 z nich jest na Mazurach, jeden w okolicach Przasnysza, a finałowy - na warszawskim Powiślu. Będzie to OS Rally Poland 100th Anniversary, wytyczony m.in. na ulicy Karowej, gdzie co roku w grudniu rozgrywane jest słynne Kryterium Asów, kończące Rajd Barbórka.

Pierwsza z załóg wyruszy na trasę rajdu w piątek, 18 czerwca, o 18:45. Po przejechaniu przez rampę startową na rynku w Mikołajkach zawodnicy udadzą się na tor Mikołajki Arena, gdzie o 19:15 rozpocznie się pierwszy oes ORLEN 77. Rajdu Polski.

Meta zawodów i ceremonia wręczenia nagród odbędzie się na błoniach PGE Stadionu Narodowego - w niedzielę, 20 czerwca, o 19:00.

Harmonogram ORLEN 77. Rajdu Polski

Piątek, 18 czerwca 2021

11:30: Tałty (3,26 km) - odcinek testowy dla kierowców priorytetowych

14:15: Tałty (3,26 km) - odcinek kwalifikacyjny dla kierowców priorytetowych

19:15: OS 1 - Mikołajki Arena 1 (2,5 km)

Sobota, 19 czerwca 2021

7:40: serwis A - 15 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

9:20: OS 2 - Świętajno 1 (18,2 km)

10:05: OS 3 - Olecko 1 (17,16 km)

11:00: OS 4 - Wieliczki 1 (28,7 km)

13:15: serwis B - 30 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

15:10: OS 5 - Świętajno 2 (18,2 km)

15:55: OS 6 - Olecko 2 (17,16 km)

16:50: OS 7 - Wieliczki 2 (28,7 km)

19:00: OS 8 - Mikołajki Arena 2 (2,5 km)

19:25: serwis C - 45 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

Niedziela, 20 czerwca 2021

7:25: serwis D - 15 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

7:50: OS 9 - Mikołajki Max 1 (9,34 km)

8:35: OS 10 - Gmina Mrągowo 1 (15,55 km)

9:45: serwis E - 30 min. (Mikołajki, Hotel Gołębiewski)

10:25: OS 11 - Mikołajki Max 2 (9,34 km)

11:10: OS 12 - Gmina Mrągowo 2 (15,55 km)

13:45: OS 13 - Przasnysz (17,9 km)

18:00: OS 14 - Rally Poland 100th anniversary (1,96 km)

19:00: meta rajdu (PGE Stadion Narodowy, Warszawa)