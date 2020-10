DTM na Zolder. Kubica na ostatnim miejscu

​Robert Kubica (BMW M4 DTM) zajął ostatnie, 14. miejsce w wyścigu serii DTM na belgijskim torze Zolder. Zwyciężył broniący tytułu Niemiec Rene Rast (Audi RS 5 DTM).

Zdjęcie Można odnieść wrażenie, że Kubica w DTM rozmienia swoją renomę na drobne /Getty Images

Drugi ze stratą ponad 18 s był Holender Robin Frijns, a trzeci lider klasyfikacji generalnej cyklu Szwajcar Nico Mueller (obaj Audi RS 5 DTM) - strata 25,576 s. Po raz drugi w tym roku zdobywca pole position zwyciężył w wyścigu.

Rast w Zolder wypadł zdecydowanie najlepiej, po wygraniu kwalifikacji w wyścigu nie był nawet przez moment zagrożony. Po dobrym starcie objął prowadzenie i już po trzech okrążeniach miał nad rywalami dwie, a później trzy sekundy przewagi.



Obrońca tytułu po zmianie opon jeszcze przyspieszył, jego przewaga nad Frijnsem w połowie dystansu doszła do 10 s. Holender początkowo próbował jechać tempem zbliżonym do Rasta, ale w końcówce zrezygnował, gdyż Rast był bezkonkurencyjny.



Sporego pecha miał Niemiec Mike Rockenfeller (Audi RS 5 DTM), który na początku jechał w czołówce. Na 13. okrążeniu stracił szansę walki o czołową lokatę, gdy w pit stopie zmiana opon w jego samochodzie zajęła mechanikom prawie 30 sekund. Na tor wrócił na ostatniej pozycji, później mozolnie odrabiał straty, ale udało mu się awansował tylko na 8. lokatę.



Wyścigu nie ukończyło dwóch kierowców - Niemiec Marco Wittmann (BMW) i Brytyjczyk Jamie Green (Audi). Ten drugi nie dojechał do mety, gdyż jego samochód został uszkodzony w starciu z Austriakiem Philippem Engiem (BMW), którego sędziowie potraktowali dość łagodnie udzielając mu tylko upomnienia.



Kubica, który w kwalifikacjach był 15., w Zolder dwa razy meldował się w pit stopie na zmianę opon, podczas gdy w sobotę większość kierowców zdołała przejechać cały dystans zmieniając je tylko raz. Gdyby nie dwukrotna wizyta w serwisie, Polak miał szansę na zdobycie punktów. A tak nadal ma w dorobku tylko jeden.



W klasyfikacji generalnej liderem pozostał Mueller.



W niedzielę na torze w Zolder odbędzie się drugi wyścig serii DTM.





Wyniki:



1. Rene Rast (Niemcy/Audi RS 5 DTM) 56.57,127

2. Robin Frijns (Holandia/Audi RS 5 DTM) strata 18,855 s

3. Nico Mueller (Szwajcaria/Audi RS 5 DTM) 25,576

4. Timo Glock (Niemcy/BMW M4 DTM) 38,513

5. Harrison Newey (W. Brytania/Audi RS 5 DTM) 39,071

6. Sheldon van der Linde (RPA/BMW M4 DTM) 43,685

7. Ferdinand von Habsburg (Austria/Audi RS 5 DTM) 44,926

8. Mike Rockenfeller (Niemcy/Audi RS 5 DTM) 45,471

...

14. Robert Kubica (Polska/BMW M4 DTM) 1 okrążenie



Klasyfikacja generalna (po 13 z 18 wyścigów):



1. Nico Mueller (Szwajcaria) 257 pkt

2. Robin Frijns (Holandia) 243

3. Rene Rast (Niemcy) 223

4. Sheldon van der Linde (RPA) 96

5. Mike Rockenfeller (Niemcy) 91

6. Loic Duval (Francja) 88

...

15. Robert Kubica (Polska) 1



Klasyfikacja producentów:



1. Audi 899 pkt

2. BMW 380