Pirat w Audi terroryzuje pieszych i kierowców w nadmorskiej miejscowości

Cierpliwość to cecha, którą nie dysponuje wielu kierowców na polskich drogach, o czym regularnie przekonujemy się dzięki nagraniom z kamerek samochodowych. Czasem jednak brak cierpliwości prowadzi kierowców do bardzo złych decyzji i chyba właśnie tak było w przypadku kierowcy Audi w nadmorskim Mrzeżynie.

Wyprzedzał na przejściu i skrzyżowaniu

Miejscowości położone nad polskim morzem, takiej jak Mielno, Niechorze, Pobierowo, czy wspomniane Mrzeżyno mają to do siebie, że droga pomiędzy miasteczkiem a wydmami pełni też formę deptaka, na którym turyści spędzają czas, a po obu stronach ulicy jest mnóstwo sklepików, restauracji czy smażalni.

Przejścia co dziesięć metrów to noma nad polskim morzem

W takiej sytuacji normalną rzeczą jest duża częstotliwość przejść dla pieszych, które występują tu co kilkadziesiąt metrów ułatwiając turystom poruszanie się. Pech chce, że zwykle jest to również główna ulica miasta i jedyna sensowna droga do kolejnych miejscowości, dlatego jazda samochodem w takim środowisku oznacza ciągłe utrzymanie uwagi i ostrożności i nieustanne zatrzymywanie się na przejściach, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym.

Niecierpliwiec z Audi prawie skończył na znaku

Niestety niektórzy kierowcy nie potrafią tego zrozumieć i przede wszystkim zaakceptować, czego przykładem jest kierowca Audi, który nie wytrzymał i postanowił wyprzedzać samochody na przejściu dla pieszych i skrzyżowaniu. Jego brawurowa jazda niemal zakończyła się jednak na znaku, kiedy po gwałtownym manewrze wyprzedzania musiał... hamować przed kolejnym przejściem. Niestety droga była mokra, a pirat nie zmieścił się na drodze i ocierając się o znak przeleciał poboczem, omijając samochód, który zatrzymał się, by przepuścić pieszych. Całą sytuację widać na nagraniu.

Niebezpieczna jazda mogła skończyć się gorzej

Na szczęście piesi przechodzili z drugiej strony ulicy - w innym wypadku pirat jadący Audi nie wyhamowałby i skosił ludzi czekających na możliwość przejścia przez ulicę. Tego typu sytuacje są wyjątkowo niebezpieczne, zwłaszcza w sezonie letnim gdy na ulicach nadmorskich miejscowości roi się od turystów.

Kierowcy Audi najwyraźniej zabrakło wyobraźni i wspomnianej cierpliwości, jednak jesteśmy niemal pewni, że długo nie porumakował - prawdopodobnie dogonił kolejne auta i znów musiał zwolnić jadąc w korku. Taka jest rzeczywistość nad polskim morzem, czy tego chcemy czy nie.

Kumulacja mandatów za wyprzedzanie na przejściu i omijanie pojazdu zatrzymującego się by przepuścić pieszych

Za takie wyczyny pożegnałby się z prawem jazdy. Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych to 1500 zł mandatu i 15 punktów karnych, a ominięcie pojazdu zatrzymującego się by przepuścić pieszych to kolejne 1500 i 15 punktów. Na upartego policjanci mogliby doklepać również wyprzedzanie na skrzyżowaniu - to kolejne 1000 zł i 10 punktów. Przy takim rachunku paragony grozy za dorsza w polskich smażalniach to pikuś.