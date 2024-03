Mandat za parkowanie. UOKiK nakazał zwrot pieniędzy. Jak je odzyskać?

Prezes Urzędu Kontroli Konkurencji i Konsumentów zobowiązał firmę WEIP do zwrotu klientom pieniędzy za niesłusznie wystawione wezwania do zapłaty "opłaty dodatkowej" z powodu braku biletu parkingowego. To efekt skarg kierowców, którzy zarzucali firmie nieuczciwe praktyki.

Zdjęcie WEIP musi zwrócić kierowcom pieniądze za niesłusznie wystawione wezwania do wniesienia ”opłaty dodatkowej” z powodu braku biletu. To prawomocna decyzja prezesa UOKiK / Adam Majcherek / INTERIA.PL