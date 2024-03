Spis treści: 01 Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy

02 Tymczasowe prawo jazdy w aplikacji mObywatel

03 Kiedy można odebrać plastikowe prawo jazdy?

Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy

Po zdaniu egzaminu egzaminator wprowadza odpowiednią informację do PKK (Profilu Kandydata na kierowcę), a stamtąd z kolei trafia ona do CEK (Centralnej Ewidencji Kierowców). Ministerstwo Cyfryzacji twierdzi, że informacja o zdaniu egzaminu może trafić do centralnej ewidencji w ciągu 0,3 sekundy.

W aplikacji mObywatel udostępniono usługę tymczasowego prawa jazdy, które powinno pojawić się praktycznie zaraz po zdaniu egzaminu. Dotyczy to praw jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T.

Tymczasowe prawo jazdy w aplikacji mObywatel

Prawo jazdy to ważne jest przez 30 dni od dnia zdania egzaminu. W przypadku prawa jazdy kategorii B warunkiem korzystania z uprawnień jest nie tylko zdanie egzaminu, ale także ukończenie 18 lat.

Tymczasowe prawo jazdy ważne jest tylko na terenie Polski, a zatem nie możemy z tym elektronicznym dokumentem wyjechać zagranicę.

Radzę jednak wszystkim świeżo upieczonym kierowcom zalogować się do aplikacji mObywatel i sprawdzić, czy na pewno tymczasowe prawo jazdy pojawiło się w niej. System elektroniczny może czasem popełnić jakiś błąd, a jeśli tymczasowego prawa jazdy nie byłoby w aplikacji, policjant uzna, że kierujesz pojazdem bez wymaganych uprawnień.

Kiedy można odebrać plastikowe prawo jazdy?

Oczywiście tymczasowe elektroniczne prawo jazdy nie może zastąpić właściwego dokumentu, który trzeba będzie odebrać we właściwym dziale komunikacji. Zazwyczaj oczekiwanie trwa około 2 tygodni.

Na szczęście możemy sprawdzić bez wychodzenia z domu, czy taki dokument został już dla nas przygotowany. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, która wytwarza m.in. prawa jazdy, uruchomiła stronę internetową, za pomocą której możemy uzyskać informację o naszym prawie jazdy.

Wystarczy wpisać swoje imię i nazwisko oraz numer PESEL albo datę urodzenia lub numer PKK.

Z systemu możemy uzyskać następujące informacje:

przyjęto wniosek - trwa postępowanie administracyjne;

przyjęto dokument w urzędzie, dokument do odbioru;

niepoprawne dane, brak spraw w toku lub dokument wydany.

Trzeba przyznać, że obecnie świeżo upieczeni kierowcy mogą korzystać z wielu elektronicznych ułatwień, o których kiedyś nikomu nawet się nie śniło. I bardzo dobrze, bo mamy przecież XXI wiek. Tyle tylko, że egzaminu na prawo jazdy nie można zdać online i coś takiego nigdy chyba nie zastąpi.