Zatrzymani złodzieje katalizatorów

​Policjanci z Kluczborka zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o dokonywanie kradzieży katalizatorów z zaparkowanych samochodów. Ich ofiarą mogło paść kilkunastu właścicieli aut.

Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku poinformowała, że od kilku tygodni policjanci otrzymywali informację o nietypowych kradzieżach, których ofiarą byli właściciele samochodów zaparkowanych na osiedlach miasta.

Pod osłoną nocy jeden z przestępców wchodził pod samochód, a następnie piłą wycinał katalizator z układu wydechowego. W dwa miesiące uszkodzili i okradli w ten sposób kilkanaście pojazdów. Skradzione części sprzedawali na skupie złomu.



W wyniku działań operacyjnych funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 20 do 27 lat. Przedstawiono im zarzut dokonania kradzieży, za co grozi do pięciu lat więzienia.