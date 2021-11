Wiadomości ​Skoda Karoq - filmowa zapowiedź wersji poliftingowej

Karoq swoją rynkową karierę rozpoczął cztery lata temu. Skoda postanowiła go odmłodzić, upodabniając do innych oferowanych aktualnie modeli.

Widać to przede wszystkim z przodu. Powiększono grill oraz delikatnie zmieniono kształt reflektorów. Odświeżono również wlot powietrza przy dolnej krawędzi zderzaka. Z tyłu zmieniono kształt lamp, jak również umieszczono ozdobną chromowaną listwę.

Największymi zmianami we wnętrzu są nowe wirtualne zegary oraz odświeżone multimedia. Wirtualny kokpit z ekranem 8-calowym to standard, w opcji dostępny będzie ekran 10,25 cala. System infotainment jest nowy i oparty może być, jak dotychczas o ekran 8- lub 9,2-calowy.

Producent podkreśla również, że do wykończenia zastosował materiały bardziej przyjazne środowisku. Drobną nowością są ozdobne listwy tylnych drzwi, w których pojawiło się nastrojowe oświetlenie.

Odświeżona Skoda Karoq otrzymała także system Travel Assist, który łączy działanie systemów wsparcia kierowcy i pozwala na częściowo autonomiczną jazdę z prędkościami do 210 km/h.



Żadnych nowości nie znajdziemy za to pod maską. Do wyboru nadal są silniki benzynowe i Diesla o mocach od 115 do 190 KM. Wszystkie mają teraz jednak dopisek "Evo", co podkreśla, że zostały zoptymalizowane pod kątem zużycia paliwa i emisji spalin.



Samochód trafi do sprzedaży w przyszłym roku. Ceny modelu zaczynają się od 117 850 złotych.