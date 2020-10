Mocne uderzenie w złodziei i paserów samochodów

​Samochody i części pochodzące z kradzieży znaleźli policjanci w dwóch tzw. dziuplach, które zlikwidowali w pow. strzelecko-drezdeneckim w Lubuskiem. Do sprawy aresztowano dwie osoby - poinformował w czwartek rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.

Zarzuty paserstwa, czyli handlu kradzionymi pojazdami i częściami, usłyszeli w tej sprawie 29-latka i 28-latek. Według śledczych oboje z tego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu.

"Dlatego teraz grozi im nie pięć, a nawet do 10 lat więzienia. Na wiosek prokuratury sąd wydał decyzje o ich tymczasowym aresztowaniu - mężczyzny na trzy, a kobiety na miesiąc" - powiedział rzecznik.



Według ustaleń policjantów, podejrzani przestępczą działalność prowadzili od 2016 do 2020 r. Po demontażu kradzionych aut, części z nich trafiały do obrotu i były sprzedawane na rynku wtórnym.



"Dzięki pracy biegłych z dziedziny mechanoskopii możemy powiedzieć, że na tę chwilę na podstawie zabezpieczonych części samochodowych, zidentyfikowano już 33 pojazdy utracone z terenu Europy Zachodniej, głównie Niemiec" - dodał Maludy.



Nad sprawą pracują policjanci wydziałów kryminalnego oraz dochodzeniowo-śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., którzy we współpracy z policjantami z komendy powiatowej w Strzelcach Krajeńskich dotarli do dwóch dziupli, na terenie powiatu strzelecko-drezdeneckiego.



W budynkach gospodarczych funkcjonariusze znaleźli sześć całych, niepociętych jeszcze samochodów i części, których łączną wartość oszacowano na pół mln zł.

"Sprawa ma charakter rozwojowy. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Krajeńskich" - powiedział rzecznik.



Maludy przekazał, że w woj. lubuskim każdego roku zgłaszanych jest ponad 300 kradzieży samochodów o łącznej wartości około 8 mln zł. Wynika to m.in. z przygranicznego położenia regionu, gdyż wiele z tych aut pochodzi z Niemiec.



"To jedna z najbardziej dotkliwych dla mieszkańców form kradzieży, także w ujęciu transgranicznym. Dlatego staramy się skutecznie zwalczać przestępczość samochodową" - zaznaczył rzecznik lubuskiej policji.