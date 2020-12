Blisko 130 tys. zł podatku od sportowego auta!

Kolejne kraje przyłączają się do krucjaty przeciwko spalinowej motoryzacji. Władze Francji wytaczają właśnie najcięższe działa w kierunku właścicieli samochodów sportowych.

Już w przyszłym roku pojawi się nowy podatek wymierzony w mocne auta z silnikami spalinowymi. Co pocieszające, podatek płacony będzie jednorazowo przy zakupie pojazdu. Najmniej - zaledwie 50 euro - zapłacą chętni na pojazd emitujący do 133 gramów CO2/km, czyli o 38 gramów więcej niż wynikałoby to z aktualnych limitów.



Problem w tym, że nowy podatek naliczany będzie proporcjonalnie do poziomu emisji, a jego maksymalna kwota to - uwaga - 29 070 euro! Na taki wydatek narażeni będą wszyscy chętni na spalinowe auto emitujące powyżej 218 gramów CO2/km! W tym miejscu warto dodać, że stawki podatku to wynik "kompromisu", na jaki zdecydowały się lokalne władze. Wg pierwotnego projektu samochody emitujące powyżej 225 gramów CO2/km miały być obłożone podatkiem w wysokości 40 tys. euro. Od 2022 roku stawka wzrosnąć miała natomiast do 50 tys. euro!



Określony przez francuskiego ustawodawcę limit przekraczają w zasadzie wszystkie usportowione modele, jak chociażby: Porsche 911 Carrera (233 gramów CO2/km), Mercedes-AMG E63S (265 gramów CO2/km) czy nawet Audi RS4 Avant (220 gramów CO2/km). Oznacza to, że od stycznia cena tych pojazdów we Francji wzrośnie o blisko 130 tys. zł!

Nowe przepisy uderzą również w rodzimych producentów. O ile np. w przypadku Alpine A110 (emisja 163 gramy CO2/km) podatek wyniesie 1901 euro, o tyle chętni na zakup nowego Renault Megane RS będą musieli przygotować się na wydatek dodatkowych 10 488 euro, co w praktyce oznacza, że "cena" samochodu dla francuskich klientów wzrośnie o blisko 1/4!



Właśnie z uwagi na zwiły i piętnujący mocne samochody system podatkowy oferta Renault Sport kurczy się z każdym rokiem. Nie bez przyczyny we Francji już dziś nie kupimy np.: Hyundaia i30N, Toyoty GT86, Subaru BRZ czy chociażby Kii Stinger. Patrząc z tej perspektywy przestaje dziwić, że najnowszy sportowy Peugeot - model 508 PSE - to hybryda plug in łącząca benzynowe, turbodoładowane 1,6 l z dwoma silnikami elektrycznymi. Dzięki temu, przy mocy 360 KM i maksymalnym momencie obrotowym 560 Nm, auto - przynajmniej w teorii - legitymuje się średnią emisją CO2 na poziomie 46 gramów/100 km i skutecznie omija nowe obostrzenia...



