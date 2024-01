Wojsko Polskie otrzymało nowe Mercedesy. Posłużą do przewozu czołgów

Na dzień dzisiejszy Wojsko Polskie wzbogaciło się o siedem nowych zestawów. Jak podkreśla serwis Defense24.pl" - kolejne etapy umowy powinny być realizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:

II etap do końca października 2024 r - osiem zestawów;

III etap do końca października 2025 r. - osiem zestawów;

IV etap do końca października 2026 r. - osiem zestawów.

Do tego w każdym z wymienionych lat może zostać wykorzystane prawo opcji w postaci dodatkowych 26 egzemplarzy (łącznie 78 szt.).

Ciągnik siodłowy Mercedes Zetros 3348 AS 6x6

Ciężkie ciągniki siodłowo-balastowe z rodziny Zetros są oferowane przez niemiecką markę od 2008 roku. Łączą one rozwiązania techniczne znane z terenowego Unimoga z elementami zapożyczanymi z klasycznych szosowych ciężarówek. Egzemplarze, które trafiły do polskiego wojska zostały odpowiednio unowocześnione i zmilitaryzowane.

Sercem pojazdów jest 6-cylindrowa, rzędowa jednostka napędowa OM460 o pojemności 12,8 litra. Silnik ten jest w stanie osiągnąć moc 476 KM i dysponuje 2300 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Przy tym wszystkim został on przystosowany do awaryjnego zasilania paliwem lotniczym, a także otrzymał dodatkowe wyposażenie pod kątem ciężkich warunków eksploatacji.

Jak można się domyślać Mercedes Zetros charakteryzuje się dużymi właściwościami terenowymi. Układ napędowy ciągnika dopełniają m.in. wzmocnione mosty i blokady mechanizmów różnicowych. Resory przednie, 4-piórowy, wytrzymują nacisk do 9000 kg, resory tylne, także wzmocnione, wielopiórowe, do 13000 kg na oś. Ponadto pojazd został przystosowany do brodzenia do głębokości wynoszącej 800 mm, a terenowe koła w rozmiarze 14.00 R20 z posiadają wkładki typu run-flat.