Powstało nowe muzeum motoryzacji

​ Tuż po zniesieniu ograniczeń związanych z koronawirusem, na Międzynarodowych Targach Poznańskich odwiedzić będzie można stworzone tam właśnie Muzeum Motoryzacji. Ponad 100 pojazdów zgromadzonych w hali nr 2 pochodzi ze zbiorów członków Automobilklubu Wielkopolski.

Zdjęcie Muzeum motoryzacji w hali MTP /

Muzeum zlokalizowane jest w historycznym pawilonie przemysłu ciężkiego MTP, w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Zachodniego.

Reklama

Biuro prasowe Grupy MTP poinformowało, że pomysł utworzenia muzeum zrodził się dzięki wieloletniej współpracy z Automobilklubem Wielkopolski. Zabytkowe pojazdy od lat gościły na targach przy okazji organizacji wydarzeń motoryzacyjnych takich jak Poznań Motor Show, czy Retro Motor Show.



"Muzeum Motoryzacji to wyjątkowa inicjatywa, łącząca edukacyjny charakter związany z działalnością muzeów oraz możliwość spędzenia wolnego czasu w gronie najbliższych. Zapraszamy więc zarówno pasjonatów motoryzacji i historii, jak również rodziny z dziećmi do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca" - powiedział prezes zarządu Grupy MTP Tomasz Kobierski.



Wystawa została podzielona na kilka stref tematycznych: zaczynając od początku masowej motoryzacji, z linią produkcyjną Henry’ego Forda, poprzez amerykańskie klasyki, aż po inne wyjątkowe pojazdy z całego świata. Ozdobą kolekcji jest m.in. liczący 113-lat REO Gentelman’s Roadster.



"Na stoisku Włoch będzie można obejrzeć pięknie zachowanego Fiata 118H/1500 Cabriolet z 1966 roku oraz Fiata 514 z 1929 roku. Francja oczaruje zwiedzających m.in. pięknem Renault NN Torpedo z 1925 roku, ale przede wszystkim najstarszym eksponatem na całej wystawie - rowerem Clement Safety prosto z XIX-wiecznego Paryża z 1888 roku" - podali organizatorzy muzeum.



Poza pojazdami brytyjskimi, niemieckimi mercedesami, BMW i trabantami, w muzeum podziwiać będzie można warszawy, fiaty 125p i 126p, tarpany czy żuki. Oprócz klasycznych samochodów osobowych, na ekspozycji znalazły się też wojskowe pojazdy opancerzone oraz motocykle wykorzystywane podczas II wojny światowej.



Do 2012 roku zabytkowe pojazdy można było oglądać w centrum Poznania, pod Kaponierą. Działające tam przez kilkanaście lat muzeum zlikwidowano w związku z przebudową ronda.