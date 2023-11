Kultowe Ikarusy znowu na ulicach. Też takim jeździłeś?

Spis treści: 01 Ikarusy wracają na warszawskie trasy po 10 latach

02 Kiedy będzie można przejechać się ikarusem?

03 Plan przejazdu ikarusów linii 410

04 Ikarusy woziły Polaków przez 35 lat

Ikarusy wracają na warszawskie trasy po 10 latach

Trzaskały drzwiami, miały fotele pokryte skajem, a “harmonie" miewały problemy ze szczelnością, a mimo to Polacy mają do nich ogromny sentyment. Dzięki inicjatywie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej stęsknieni za węgierskimi autobusami będą mieli jeszcze jedną szansę by wrócić wspomnieniami do “starych czasów". Z okazji okrągłego jubileuszu zakończenia pracy w warszawskiej komunikacji, ikarusy wrócą na warszawskie trasy.

Zdjęcie Ikarusy powrócą na warszawskie drogi po 10 latach / UM Warszawa / materiały prasowe

Kiedy będzie można przejechać się ikarusem?

Z okazji 10. rocznicy pożegnania z ikarusami, Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej wraz z Zarządem Transportu Miejskiego i Miejskimi Zakładami Autobusowymi zaprasza na wystawę kultowych autobusów. Na miejscu pojawią się również pojazdy z Wrocławia, Lublina i Krakowa. Ikarusy będzie można oglądać w sobotę, 18 listopada, w godz. 10.00-13.00 na terenie Miejskich Zakładów Autobusowych przy ulicy Włościańskiej 52 (wejście od ul. Kłodawskiej).

Specjalnie w ramach tego wydarzenia uruchomiona zostanie ikarusowa linia 410, która połączy pętle przy stacjach metra Marymont i Trocka. Autobusy będa kursować bezpłatnie w godz. od 12.00 do 18.00. Trasa będzie przebiegać przez Wisłostradę, Stare Miasto i Trasę W-Z.

Zdjęcie Ikarusy woziły Polaków przez 35 lat. Zastąpiły je autobusy niskopodłogowe / UM Warszawa / materiały prasowe

Plan przejazdu ikarusów linii 410

Metro Marymont- ks. J. Popiełuszki - Z. Krasińskiego - pl. T. W. Wilsona - Z. Krasińskiego - Wybrzeże Gdyńskie - R. Krajewskiego - Zakroczymska - Konwiktorska - Bonifraterska (powrót: Międzyparkowa - Szymanowska - Zakroczymska - Wenedów) - Miodowa - Krakowskie Przedmieście - pl. marsz. J. Piłsudskiego (powrót: pl. Bankowy - Senatorska) - Trasa W-Z - most Śląsko-Dąbrowski - dw. Wileński - Wileńska - Inżynierska - 11 listopada (powrót: Ratuszowa) - rondo Żaba - św. Wincentego - Kołowa - M. Ossowskiego - Handlowa - Unicka - Trocka - Metro Trocka.

Ikarusy woziły Polaków przez 35 lat

Produkowane od lat 70. ubiegłego wieku na Węgrzech ikarusy przez wiele lat należały do najpopularniejszych pojazdów komunikacji miejskiej w Polsce. Od 1971 do 1998 r. sprowadzono do Polski blisko 11 tys. egzemplarzy. Po polskich drogach jeździły ponad 35 lat w różnych malowaniach, z różnym wyposażeniem, a z początkiem transformacji gospodarczej nosiły również reklamy na burtach. Przez lata autobusy były poddawane modyfikacjom, występowały w różnych wariantach i z różnymi jednostkami napędowymi.

W zależności od wersji - których przez kilkadziesiąt lat powstało kilkadziesiąt - moc silników wahała się od 193 KM do nawet 310 KM. Za przenoszenie momentu obrotowego odpowiadały skrzynie różnej maści: manualne 5-biegowe, manualne 6-biegowe, automatyczne 5-, 4-, 3- czy nawet 2-biegowe typu Praga 2M70. Długie na 16,5 m i szerokie na 2,5 m, ważyły "na pusto" 12,5 t i ponad 22 t z kompletem pasażerów.

Ostatecznie po 35 latach ikarusy odeszły na emeryturę 29 listopada 2013 roku, by - miesiąc później - jeszcze raz przewieźć tłumy warszawiaków na linii specjalnej w Sylwestra. Od tamtej pory na warszawskich liniach kursują wyłącznie autobusy z niską podłogą, a przez ostatnie lata stale przybywa pojazdów nisko- oraz zeroemisyjnych: hybrydowych, na gaz i elektrycznych.