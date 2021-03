Toyota 2000GT po fabrycznej renowacji

2000GT to bardzo ważne auto w historii japońskiej motoryzacji, które po latach zyskało status legendy i prawdziwego rarytasu na rynku aut zabytkowych. Pierwszy supersamochód Toyoty i auto Jamesa Bonda zostało wyprodukowane zaledwie w liczbie 351 egzemplarzy. Trudno się dziwić, że Toyota chętnie inwestuje w kompletną renowację okazów, które zachowały się do tej pory.

Reklama

Zdjęcie Toyota 2000GT /

Całkiem niedawno Toyota ogłosiła, że w ramach projektu GR Heritage Parts wprowadza do sprzedaży seryjne części do renowacji klasycznych sportowych samochodów marki. Jednym z pierwszych modeli, które otrzymały takie wsparcie swojego producenta, było właśnie coupe 2000GT. W ten sposób marka zachęca prywatnych kolekcjonerów, żeby dobrze dbali o wyjątkowo rzadkie egzemplarze tego sportowego klasyka. Jednocześnie sama daje dobry przykład, co jakiś czas biorąc się za doprowadzenie kolejnego 2000GT do idealnego stanu.

Reklama

Tym razem na warsztat trafił egzemplarz o numerze nadwozia MF10-10207 z kolekcji Toyota South Africa. Co ciekawe, Toyota nie jest pewna, jaki kolor oryginalnie miało to auto. W tej chwili jest czerwone, ale w fabryce otrzymało albo biały lakier albo Thunder Silver. Jego renowacją na zlecenie Toyoty zajęła się rodzinna firma Generation Old School z Gauteng w RPA. Team pasjonatów - ojciec i syn - ma w swoim dorobku mnóstwo klasycznych samochodów: od VW Beetle przez mikrobusy po amerykańskie muscle cars. Nie stronią także od motocykli.

Japoński supersamochód

Toyota 2000GT po raz pierwszy weszła na scenę jako prototyp w 1965 roku na Tokyo Motor Show. Jej produkcja rozpoczęła się w 1967 roku. Japończycy zamontowali pod maską rzędową szóstkę o pojemności 2,0 litrów i mocy 148 KM. Toyota 2000GT otrzymała lekkie aluminiowe nadwozie i jako pierwszy japoński samochód - mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu oraz hamulce tarczowe przy wszystkich kołach. W coupe zastosowano klasyczny układ, który powtarzał się w wielu kolejnych sportowych samochodach Toyoty - zamontowany z przodu silnik R6 oraz napęd na tylne koła. Przy masie auta zaledwie 1125 kg 2-litrowy silnik dawał bardzo dobre osiągi. 2000GT mógł rozpędzić się maksymalnie do 220 km/h, a setkę osiągał w 8,4 s.

Restaurowanie Toyoty 2000GT 1 / 11 Restaurowanie Toyoty 2000GT Źródło: udostępnij

2000GT od początku powstał z myślą o kierowcach wyścigowych i pasjonatach motorsportu. Swoje możliwości model udowodnił podczas testów prędkości Yatabe High Speed w 1966 roku. Żółto-zielony 2000GT zmodyfikowany przez Tosco (obecnie TRD) osiągnął średnią prędkość 128,76 mil na godzinę podczas 72-godzinnej jazdy. Nie przeszkodził mu nawet tropikalny huragan. Sportowa Toyota pobiła trzy rekordy świata i ustanowiła 13 nowych międzynarodowych rekordów szybkości i wytrzymałości, udowadniając skuteczność i niezawodność zaawansowanych technologii zastosowanych w aucie.

***