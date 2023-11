Tak się żyło i jeździło w latach 90. To będzie wymarzona gra Polaków

Spis treści: 01 OHV - symulator Polski w latach 90.

02 Jakie samochody znajdziemy w OHV?

03 Kiedy "symulator lat 90." pojawi się w sprzedaży?

Z pewnością wśród współczesnych 40- i 50-latków, przeżywających swoją młodość w latach 90. nie brakuje osób, które z chęcią wróciłyby do czasu, kiedy na dyskotekach królowało disco polo, a na drogach Polonezy i Fiaty. Nie brakuje też osób, które choć nigdy nie miały możliwości, by doświadczyć tych realiów, odczuwają za nimi tęsknotę (jest to tzw. nostalgia fotelowa). Niewykluczone, że już wkrótce jedni i drudzy będą mogli przenieść się w czasie do lat 90.

OHV - symulator Polski w latach 90.

To za sprawą Przemysława Hadały, twórcy gry OHV. Sam tytuł jest skrótem od angielskiego "overhead valves" - jest to tzw. "górnozaworowa" konstrukcja układu rozrządu silnika. Sam twórca opisuje grę na serwisie Steam w następujący sposób:

Polska lata 90. 15% bezrobocie. Disco-polo. Dziurawe drogi. Paliwo po 2 zł. I ty, prosty chłopak z prowincji którego jedynym majątkiem jest nienadający się do jazdy samochód. Eksploruj otwarty świat i poznaj lokalną społeczność. Znajdź dorywczą robotę i odkładaj ciężko zarobione pieniądze. Kupuj części niezbędne do naprawy i ulepszania twojego OHV. Zostań królem lokalnej remizy!

Jakie samochody znajdziemy w OHV?

Sądząc po informacjach udostępnianych w mediach społecznościowych przez twórcę oraz krótkiej prezentacji rozgrywki, która pojawiła się w serwisie You Tube, gracz będzie mógł bawić się w trybie pierwszoosobowym. Na krótkim nagraniu możemy zobaczyć, jak protagonista udaje się do kuchni (warto zwrócić uwagę na charakterystyczny dla tego okresu wystrój pomieszczeń, np. ściany pokryte boazerią), by coś zjeść, a następnie zmierza do garażu, by zająć się swoim samochodem. Choć auto nie ma symbolu, nie sposób nie zauważyć, że chodzi o Poloneza Caro. W dalszej części filmu możemy zobaczyć, jak główny bohater usuwa rdzę ze swojego auta i nakłada nowy lakier.

Skoro już przy samochodach jesteśmy - w grze nie zabraknie dobrze znanych z polskich dróg tamtego okresu, choć, zapewne ze względów licencji i związanych z tym kosztów, pojazdy nie będą miały rzeczywistych nazw i symbolów. Niemniej jednak możemy spodziewać się Polonezów czy Fiatów 126p. Z informacji udostępnionych przez twórcę wynika, że w grze pojawi się choćby ciężarówka o łatwo kojarzącej się nazwie Smark, czy też "pojazdów-samoróbek".

Jeśli wierzyć materiałom udostępnianym przez twórcę, w grze będziemy mieć możliwość pojawić się np. na bazarze, który wielu z pewnością kojarzy się z koniecznością przymierzania spodni na kawałku kartonu. Mało tego, twórca udostępnił również muzykę, dzięki której wczujemy się w klimat tamtego okresu.