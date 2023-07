Spis treści: 01 Master Truck Opole 2023. Program imprezy

02 Master Truck Opole 2023. Ceny i informacje

Master Truck Opole to wydarzenie motoryzacyjne przygotowane specjalnie z myślą o miłośnikach ciężarówek i fanów profesjonalnego tuningu. Tegoroczna, 19 edycja imprezy, która będzie miała miejsce na terenie lotnisku w Polskiej Nowej Wsi przyciągnęła udział blisko 1000 niezwykłych pojazdów.

Master Truck Opole 2023. Program imprezy

Bramy lotniska zostaną otwarte w piątek, 14 lipca, o godzinie 10:00. Przez cały czas trwania wydarzenia będzie można podziwiać zarówno klasyczne, jak i nowoczesne ciężarówki. Ponadto organizatorzy przewidzieli pokazy motocykli, sprzętu militarnego, zdalnie sterowanych samochodów, czy pojazdów poddanych profesjonalnemu tunnigowi.

Jak co roku nie zabraknie także widowiskowych zawodów i konkursów z nagrodami. Wśród nich warto wymienić chociażby konkursy sprawnościowe, a także wyczekiwany przez wielu Wrak Race Master Truck z udziałem samochodów osobowych o wartości do 1000 zł.

Na początku każdego dnia zostaną wręczone puchary patronów honorowych imprezy: Policji, Inspekcji Transportu Drogowego i Ministra Infrastruktury.

Master Truck Show to także okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Na targach odbywających się podczas imprezy swoją ofertę przedstawią firmy związane z branżą samochodową. Nie zabraknie przedstawicieli serwisów, producentów części czy materiałów eksploatacyjnych.

Master Truck Opole 2023. Ceny i informacje

Doświadczeni zeszłoroczną frekwencją, organizatorzy tym razem przygotowali specjalny parking dla gości, który pomieści trzy tysiące pojazdów. Do wejścia na imprezę upoważnia tzw. karta do głosowania, której koszt został ustalony na 50 złotych. Dzieci do 12. roku życia wchodzą za darmo. W pakiecie z biletem otrzymamy opaskę.

Zakończenie Master Truck Show zaplanowano na godzinę 17. w niedzielę.