Fiat 125p - mija 55 lat od podpisania umowy na jego produkcję

22 grudnia 1965 roku polski rząd podpisał z Fiatem umowę licencyjną na produkcję modelu 125p. Chociaż samochód ten różnił się znacząco od swojego włoskiego odpowiednika, cieszył się sporym zainteresowaniem, również w krajach Europy Zachodniej.

Zdjęcie / Prototypy Tak wyglądałby nowy Polonez?

W 1965 roku rząd polski zdecydował zmodernizować i rozbudować fabrykę FSO, a także uruchomić na licencji produkcję średniolitrażowego samochodu. Gdy kraje Europy Zachodniej przeżywały rozkwit motoryzacji, produkcja krajowa w tym czasie nie przekraczała 25 tysięcy sztuk, a po polskich drogach jeździło zaledwie 245 tysięcy aut.



Reklama

Samochód był dobrem luksusowym, zarezerwowanym głównie dla elit i dygnitarzy państwowych. Nie myślano więc o małych samochodach małolitrażowych i motoryzacji masowej. Potrzebny był raczej nowy samochód, który nadałby impuls gospodarce, zwiększyłby eksport kraju, zaspokoiłby potrzeby administracji publicznej i pozwoliłby na utworzenie tak funkcjonalnych wersji, jak radiowóz, sanitarki czy pick-upy.



Podobnie jak w 1931 roku w przypadku Polskiego Fiata 508, również i tym razem wybór polskiego rządu padł na producenta z Turynu. Początkowo umowa licencyjna dotyczyła Fiata "1300-1500", produkowanego od 1961 do 1967 roku w zakładzie Mirafiori we Włoszech. Umowa uległa pewnej zmianie w maju 1966 roku, kiedy Fiat zaproponował zastąpienie tego samochodu całkowicie nowym modelem "125", znajdującym się jeszcze wówczas w fazie projektowej, który miał pojawić się na włoskim rynku rok później. Ze względu na koszty oraz wyraźnie wyższe pozycjonowanie nowego modelu, rząd polski zdecydował się na stworzenie swego rodzaju hybrydy. Podczas gdy podzespoły pozostały w dużej mierze z "1300-1500", auto otrzymało nowocześniejsze nadwozie zbliżone (choć nie identyczne) do włoskiego 125.

Zdjęcie /

Takie rozwiązanie miało jeszcze jedną zaletę, poza zbliżeniem nowego auta do możliwości finansowych polskiego nabywcy. Ponieważ nie mogło ono konkurować bezpośrednio z włoskim odpowiednikiem, strona polska zapewniała sobie zgodę centrali Fiata na eksport Polskiego Fiata 125p na rynki międzynarodowe (z wyjątkiem Włoch). Okazało się to wyjątkowo korzystne, kiedy wziąć pod uwagę fakt, że z całkowitej produkcji wynoszącej ponad 1,45 mln egzemplarzy (w okresie od 1967-1991), aż 875 tysięcy było przeznaczonych na eksport. W Polsce popyt na samochód był bowiem stosunkowo ograniczony ze względu na (mimo wszystko) wysoką cenę aut przekraczającą czteroletnie średnie zarobki.