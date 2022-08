Rosjanie obchodzą sankcje. Motocykle Ural już z Kazachstanu

Do tej pory motocykle marki UralMotocycles, które wciąż bazują konstrukcyjnie na niemieckich BMW R-71 z czasów drugiej wojny światowej, produkowane były wyłącznie w rosyjskim Irbitrze. Fabryka IMZ (od Irbitsky Motozavod) kontynuuje swoją pracę, ale powstające tam maszyny oferowane będą wyłącznie na rynku lokalnym i w krajach WNP.



Maszyny przeznaczone na eksport poza "zaprzyjaźnione" kraje powstają od teraz w nowym zakładzie w Kazachstanie. Słowo "powstają" jest w tym przypadku pewnym nadużyciem. W Pietropawłowsku odbywa się bowiem tylko finalny montaż maszyn, których gotowe elementy, jak ramy, błotniki czy karoseria wózków bocznych, importowane są z Irbitru.



Pierwsze Urale z Kazachstanu już na drogach

Aż 80 proc. rocznej produkcji Urala trafia na eksport

Uruchomienie montowni w Kazachstanie to sposób na ominięcie nałożonych przez Zachód sankcji. Nowa "fabryka" zajmuje powierzchnię 7 tys. metrów kwadratowych, z czego aż 5 tys. pełni rolę magazynu części.



Sam producent nie kryje, że inwestycja ma tymczasowy charakter. Wszystkie z wykorzystywanych w Pietropawłowsku przez Urala hal zostały wynajęte od lokalnych właścicieli. Aż 80 proc. ubiegłorocznej produkcji marki wyeksportowane zostało na rynki "dewizowe".



Wśród głównych kierunków eksportu wymienić można m.in.:



USA,



Kanada,

Australia,

Japonia,

Kraje UE.

Warto przypomnieć, że nazwa UralMotocycles powstała w 2000 roku, gdy grupa inwestorów przejęła prawa do produkcji motocykli od firmy Ural (ogłosiła upadłość). UralMotocycles to dziś jedyna firma na świecie produkująca ciężkie motocykle z wózkiem bocznym.



Obecnie sprzedawane pojazdy wciąż nawiązują do legendarnego już Urala M-72 i napędzane są dwucylindrowym silnikiem typu boxer. W najnowszej wersji, wyposażonej we wtrysk paliwa i katalizator, jednostka osiąga moc 41 KM i 52 Nm. Ceny współczesnych Urali - w zależności od konfiguracji - wahają się między 10 a 15 tys. euro.