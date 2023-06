Spis treści: 01 Powrót do przeszłości - odrodzenie ZX-4R

02 Oto Kawasaki Ninja ZX-4R na sezon 2024

03 Sportowa ergonomia i stylistyka

04 Lekka i zwarta

05 Najnowsze technologie na pokładzie Ninji 400

06 Ninja ZX-4RR - poziom wyżej

07 Cena? Tego jeszcze nie wiemy

08 Kawsaki Ninja ZX-4R 2024 - dane techniczne

Ci którzy z rozrzewnieniem wspominają czasy kiedy w klasie małych supersportów królowały czterocylindrowe silniki o wysokiej mocy mogą zacząć zbierać kasę do skarbonki. Kawasaki właśnie zaprezentowało nową Ninje ZX-4R, której osiągi mogą pozamiatać wszystkie obecne cztery setki na rynku. Nie, nie będzie można nią jeździć na A2!

Powrót do przeszłości - odrodzenie ZX-4R

Końcówka lat 80. ubiegłego wieku to czas kiedy w ofercie Kawasaki zadebiutowała mała ZX-400R. Niby nic, ale 60 KM z tak niewielkiej pojemności, wydobywające się z kompaktowego i zwartego rzędowego czterocylindrowca, a wszystko to ubrane w seksowne owiewki i postawione na wysokiej jakości zawieszeniach oraz lekkej aluminiowej ramie było mokrym snem wielu motocyklistów.

Ninja ZX-4R nie zabawiła jednak długo na rynku. Wystarczyło 14 lat aby motocykl zniknął z oferty, czego przyczyny można doszukiwać się w działaniach księgowych - ten motocykl był po prostu kosztowny w budowie.

Kawasaki na długie lata zakopało ten projekt, po drodze budując motocykle znacznie rozsądniejsze kosztowo, ale także bardziej przyziemne jeśli chodzi o zastosowaną technologię i osiągi tych maszyn. Fani zielonych prosili, prosili i w końcu doprosili się powrotu tej wyczynowej maszynki - i to w jakim stylu!

Zdjęcie Kawasaki Ninja ZX-4R (2024) / materiały prasowe

Oto Kawasaki Ninja ZX-4R na sezon 2024

Nowa Ninja ZX-4 R to - uwaga - CZTEROCYLINDROWY motocykl o pojemności 400 cm3 i mocy aż 77 KM. Jego wysokoobrotowy silnik kręci się aż do 15 000 obrotów na minutę. Silnik to inżynieryjny majstersztyk, który wykorzystuje między innymi technologię ram-air, czyli dynamicznego doładowania powietrzem, z którego korzystają również większe modele z serii Ninja ZX-R - ZX-6R i ZX-10R.

Podwozie motocykla - rama i zawieszenia zostały zaprojektowane przy wykorzystaniu doświadczenia i wiedzy inżynierów pracujących przy mistrzowskich motocyklach kasy World Superbike. Rama to stalowa kratownica - sztywna, zwarta i lekka, ale zapewniająca też pewną elastyczność, która jest nieoceniona w przypadku maszyn sportowych.

Potężne podwójne tarcze o średnicy 290 mm z przodu i radialne zaciski typu monoblok (wykonane z jednego kawałka aluminium) zapewnią bezpieczeństwo i dużą skuteczność hamowania zarówno na torze wyścigowym jak i w codziennym użytkowaniu.

Zawieszenia również są z najwyższej półki. Z przodu o właściwą amortyzację i prowadzenie dba widelec upside-down o średnicy 37 mm skonstruowany w technologii SFF-BP (separate function fork, big piston), gdzie każda goleń widelca odpowiada za inna funkcję. Zawieszenie jest oczywiście regulowany - można ustawiać napięcie wstępne sprężyny. Tylny amortyzator jest z kolei mocowany za pomocą systemu dźwigni Back-Link.

Sportowa ergonomia i stylistyka

Inżynierowie Kawasaki wiedzą jak budować sportowe motocykle, zatem trudno się dziwić, że ergonomia i pozycja za kierownicą jest raczej sportowa, a stylistyka tej maszyny przypomina większe modele z serii. Całości dopełniają lekkie i skuteczne światła w technologii LED oraz agresywne linie owiewek.

Lekka i zwarta

Wymiary maszyny potwierdzają że będzie to motocykl lekki i zwarty. Masa własna (z płynami) wynosi 189 kg, a rozstaw osi jedynie 1380 mm. To geometria typowa dla maszyn sportowych, zapewniająca doskonałą zwrotność i dobrą stabilność przy sportowej jeździe.

Zdjęcie Kawasaki Ninja ZX-4R (2024) / materiały prasowe

Najnowsze technologie na pokładzie Ninji 400

Nie mogło zabraknąć też najnowszych zdobyczy techniki. Kiedy stara Ninja ZX-4R była motocyklem surowym, pozbawionym jakiejkolwiek elektroniki, nowa jest naszpikowana systemami po brzegi. Zaczynając od kolorowego wyświetlacza TFT, przez tryby mocy aż na zintegrowanych trybach jazdy (Normal i Circuit - na tor wyścigowy) kończąc. Jeśli to wciąż za mało, Kawasaki ma jeszcze coś zanadrzu - jeszcze bardziej dopasioną Ninję ZX-4 RR.

Ninja ZX-4RR - poziom wyżej

RR jest jeszcze mocniejsza niż bazowy model - ma 80 KM. Na dodatek dysponuje jeszcze lepszym zawieszeniem z regulacją - tylnym amortyzatorem Showa BFRC Lite skonstruowanym w tej samej technologii co osprzęt wykorzystywany w WSBK. Na dokładkę jest wyposażony w seryjny quickshifter działający zarówno w górę jak i w dół.

Zdjęcie Kawasaki Ninja ZX-4R (2024) / materiały prasowe

Cena? Tego jeszcze nie wiemy

Cena Ninji ZX-4R nie jest jeszcze oficjalnie podana i najprawdopodobniej zadebiutuje wraz z pojawiającymi się w Polskich salonach motocyklami, czyli w okolicach jesieni. Taką informację uzyskaliśmy od importera Kawasaki na Polskę. Jeśli miałbym strzelać tanio pewnie nie będzie, ale jeśli cena nie przekroczy 40 000 zł, jestem pewien, że ten motocykl będzie wart każdej złotówki.

Kawsaki Ninja ZX-4R 2024 - dane techniczne

Dane techniczne Kawasaki Ninja ZX-4R (2024) Dane Techniczne Kawasaki Ninja ZX-4R Budowa silnika chłodzony cieczą, czterocylindrowy, czterosuwowy, rzędowy, rozrząd DOHC, wałki rozrządu napędzane łańcuchami, cztery zawory na cylinder, wtrysk paliwa, średnica gardzieli 4 x 34 mm Przeniesienie napędu: mechanicznie sterowane, wielotarczowe sprzęgło mokre z antyhoppingiem, skrzynia 6-biegowa, łańcuch X-ring, przełożenie wtórne 48:14. Średnica cylindra x skok tłoka 57 x 39,1 mm Pojemność skokowa 399 cm3 Stopień sprężania 12,3:1 Moc maks. 77 KM przy 14 500 obr/min Maks. moment obrotowy 39 Nm przy 13 000 obr/min PODWOZIE Rama kratownicowa ze stali Zawieszenia: przód – widelec upside-down, średnica goleni 37 mm, tył – dwuramienny wahacz z aluminium, centralny amortyzator z systemem dźwigni Hamulce: przód – dwie tarcze, średnica 290 mm, zaciski 4-tłoczkowe, tył – jedna tarcza, średnica 220 mm, zacisk 1-tłoczkowy, ABS. Rozmiary opon p/t 120/70 ZR 17 / 160/60 ZR 17 WYMIARY I MASY Rozstaw osi 1380 mm Długość/Wysokość/Szerokość 1990/1110/765 mm Kąt główki ramy 66,5° Wyprzedzenie 97 mm Skoki zawieszeń p/t 120/112 mm Wysokość siedziska 800 mm Masa gotowy do jazdy 189 kg Pojemność zbiornika paliwa 15 l Cena b.d.

***