Honda GL1800 Gold Wing Touring jest jak wakacje na all-inclusive. Nie chcesz kończyć

Honda Gold Wing od prawie czterech dekad definiuje kierunek rozwoju motocykli do dalekiej turystyki. Wygodna pozycja, miękkie i obszerne fotele dla dwóch osób, wyjątkowo przyjaźnie zestrojone zawieszenie i zapewniający mnóstwo siły w każdym zakresie obrotów, trwały silnik o dużej mocy świetnie sprawdzały się w dalekiej turystyce.

Napęd realizowany za pomocą wału eliminował konieczność smarowania łańcucha i był praktycznie bezobsługowy. W kolejnych odsłonach gabaryty i masa motocykla zwiększały się, ale był to jeden z pierwszych jednośladów, który otrzymał na wyposażeniu fabrycznym radioodtwarzacz, radio CB z intercomem, tempomat, elektrycznie podgrzewane manetki, siedzenia, pełną osłonę, trzy kufry, pompowane zawieszenie, ABS, kontrolę trakcji, bieg wsteczny czy poduszkę powietrzną. Wraz z kolejnymi generacjami, rosła moc i pojemność silnika - czterocylindrowe jednostki z czasem ewoluowały w sześciocylindrowe. Pojemność skokowa potężnego agregatu w najnowszym wydaniu to 1833 cm3.

Zdjęcie Sześciocylindrowy bokser chłodzony cieczą rozwija maksymalną moc 126,5 KM, a do tego dysponuje maksymalnym momentem obrotowym o wartości 170 Nm. / PB

Nowa Honda GL1800 Gold Wing Touring jest wyposażona w stylu all-inclusive

Honda GL1800 Gold Wing Touring to motocykl skrojony pod europejskiego nabywcę. Dwa kufry boczne oraz nieco niższa, niż w wersjach USA szyba wyraźnie sugerują, że w naszym regionie motocykl musi być bardziej poręczny, dynamiczny, lepiej prowadzić się po zakrętach niż sprzęty projektowane na potrzeby użytkownika zza oceanu. Mniej ważna jest sekcja cargo, na rzecz lepszych hamulców, dynamiki, możliwości złożeń w zakręcie oraz systemów bezpieczeństwa i komunikacji.

Motocykl wyposażono w automatyczną, dwusprzęgłową przekładnię DTC o siedmiu przełożeniach 6+1, system zarządzania silnikiem o czterech trybach pracy (różni je reakcja na gaz, sposób oddawania mocy), kontrolę trakcji, tempomat i ABS. Z ciekawszych rozwiązań warto wspomnieć o systemie uruchamiania pojazdu bez konieczności używania kluczyka, przedniej szybie z elektryczną regulacją i pamięcią jej ustawienia, asystencie ruszania pod górę, systemie start&stop, oraz oczywiście wstecznym biegu.

Osobny materiał można poświęcić fabrycznemu zestawowi multimedialnemu, ale nas bardziej przekonują solidne, radialnie umieszczone zaciski hamulcowe przy przednim zawieszeniu oraz system monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Ponadto prezentowany motocykl wyposażony był m.in. w podgrzewane manetki i fotele, co w chłodniejsze dni było ulgą dla adekwatnych części ciała. Motocykl jest wyposażony w dwa kufry boczne o pojemności 60 l. Znajdziemy tam również gniazdo USB. Jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie.

Zdjęcie Nowy "Goldas" to motocykl skrojony pod europejskiego nabywcę. Jest wyposażony w kufer centralny oraz dwa kufry boczne. / PB

Honda GL1800 Gold Wing Touring - wady i zalety ciężkiego motocykla

Wsiadając na Hondę GL 1800 Gold Wing Touring mamy pierwsze spostrzeżenie - ależ jest wielka i ciężka. Jednak wystarczy ruszyć, aby to niekorzystne wrażenie znikło. Już po przekroczeniu pierwszych 4-5 km/h motocykl zaczyna być stabilny. Płynność, z jaką oddaje moc i "aksamitność" pracy skrzyni biegów sprawiają, że mamy komfort porównywalny tylko z amerykańskim vanem, napędzanym dużym silnikiem. Wszystko odbywa się płynnie, a wraz z rozpoczęciem jazdy, pojazd staje się niezwykle przyjazny.

Zdjęcie Pojemność zbiornika paliwa w Hondzie Gold Wing to 21 litrów. Spokojnie wystarczy, żeby osiągnać zasięg rzędu 360-400 km. / PB

Posłuszny, zwrotny i chętnie zmieniający kierunki. Po pierwszych 2-3 km przełączamy go w tryb sport i zaczynamy zabawę. Brutalnie traktowany odpłaca zaskakująco dobrą dynamiką, a pierwsze, ostre hamowanie sprawia, że na twarz wstępuje duży uśmiech. Gwałtowne starty ze świateł, szybkie zmiany kierunków i maksymalne hamowania a przede wszystkim skuteczność i łatwość wykonywania tych manewrów są zaskakujące. W życiu nie powiedziałbym, że jestem w stanie tak szybko jeździć Gold Wingiem. Oczywiście, kiedy odpuścimy tempo, zwrócimy uwagę na płynność, komfort, wygodę i świetną ochronę przed wiatrem i deszczem. Stabilność motocykla jest naprawdę dobra, jak na segment pojazdów do dalekiej turystyki. Pozycję, miękkość kanapy dobrano w taki sposób, żebyśmy odczuwali komfort przez wiele kilometrów.

Zdjęcie Widząc Hondę Gold Wing Touring nasza pierwsza myśl to: "ale wielki i ciężki motocykl". Jednak wystarczy ruszyć, żeby szybko zapomnieć o tym wrażeniu. / PB

Honda GL1800 Gold Wing Touring - ile przejedzie na pełnym baku?

Przy pojemności zbiornika paliwa na poziomie 21 litrów, spokojna jazda pozwala na zasięg rzędu 360-400 km. Pasażer ma porównywalnie wygodnie, chociaż przyzwyczajony do kufra centralnego może narzekać na brak podparcia pleców. To idealny pomysł, na przekonanie go, że to tylko męski wyjazd i cieszenie się spokojem. Zupełnie serio: pomijając brak wspomnianego oparcia ma bardzo wygodnie.

Wielkie brawa za zastosowanie automatycznej skrzyni biegów. Moim zdaniem Gold Wing od dawna wymagał montażu skrzyni DTC, zwłaszcza, że przez ponad 10 lat produkcji dała się poznać jako element trwały i niezawodny. W całej przygodzie z prezentowanym motocyklem pojawił się tylko jeden zgrzyt - w końcu musieliśmy go oddać. Komfort, jaki oferuje, jest uzależniający i powoduje ciągły niedosyt jazdy.

Zdjęcie Multimedia na pokładzie Hondy Gold Wing to klasa sama w sobie. / PB

Ile kosztuje nowy Gold Wing w Polsce? Czy warto kupić ten motocykl?

Prezentowany motocykl z roku modelowego 2023 kosztuje w Polsce aż 129 000 zł. To duża kwota, ale w zamian dostajemy bardzo nowoczesny, wygodny, zaskakująco dobrze się prowadzący, motocykl-ikonę. W dodatku nareszcie skrojony pod potrzeby europejskiego rynku. To wciąż legenda, ale tym razem opowiadana w Alpach, w drodze na Gibraltar bądź na trasie wokół Mazowsza.

Naszym zdaniem Honda Gold Wing w wersji Touring próbuje nam przypomnieć, dlaczego Honda VFR 1200, oraz Pan European odniosły taki sukces na naszym kontynencie, bo mentalnie jest czymś pomiędzy nimi. A już tak pomijając wszystko inne - dźwięk i siła sześciocylindrowego boksera po prostu uzależniają. Tylko czy z tego nałogu chcemy być leczeni?

Honda GL 1800 Gold Wing Touring - Dane techniczne Średnica cylindra x skok tłoka (mm) 73 mm x 73 mm Dawkowanie paliwa Elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI Stopień sprężania 10,5:1 Emisja CO2 127 g/km Pojemność skokowa 1833 cm3 Typ silnika Bokser, chłodzony cieczą, bokser, 6-cylindrowy, 4-suwowy, 24-zaworowy, SOHC Moc maksymalna 126,5 KM / 5500 obr./min. Maks. moment obrotowy 170 Nm / 4500 obr./min. Pojemność miski olejowej 5,6 l Rozrusznik Zintegrowany rozrusznik / alternator (ISG) Hamulec przedni 320 mm x 4,5 mm dwie pływające tarcze hamulcowe z 6-tłoczkowymi zaciskami i klockami ze spiekiem metalicznym Hamulec tylny 316 mm x 11 mm wentylowana tarcza z 3-tłoczkowym zaciskiem i klockami ze spiekiem metalicznym Zawieszenie przednie Podwójny wahacz Zawieszenie tylne Pro Link Rozmiar opony przedniej 130/70R18 M/C Rozmiar opony tylnej 200/55R16 M/C Koło przednie 18M/C x MT3,5 Koło tylne 16M/C x MT6,0 Pojemność akumulatora 12V/20 Ah Kąt pochylenia główki ramy 30,5 st. Wymiary (dł. x szer. x wys.) 2475 mm x 905 mm x 1340 mm (DCT) Typ ramy Odlew aluminium, podwójna rura Pojemność zbiornika paliwa 21 l Zużycie paliwa 5,5 l/100km Prześwit 130 mm Lampa przednia LED Masa własna pojazdu 367 kg (ze skrzynią DCT) Wysokość siedzenia 745 mm Wyprzedzenie 109 mm Rozstaw osi 1695 mm Sprzęgło Hydrauliczne, mokre, wielotarczowe z ciśnieniem oleju (DCT) Przełożenie końcowe Wał Kardana Skrzynia biegów 6-biegowa dwusprzęgłowa przekładnia (DCT) Typ skrzyni biegów 7-biegowa Wskaźniki 7-calowy wyświetlacz TFT Lampa tylna LED Łączność Bluetooth Audio oraz Apple CarPlay / Android auto Gniazdo USB Tak Samowyłączające się kierunkowskazy Tak Tempomat Tak System zabezpieczeń Immobilizer

Jakub Olkowski