Kobiecym okiem

Podarowanie lubej Skody Fabii nie wchodzi w grę. Mimo że to całkiem ładne i praktyczne auto, to po prostu nie wypada, nie uchodzi. Z pewnością obdarowana twoją miłością zasługuje na wszystko co najlepsze, czyli to, co nowoczesne, najbezpieczniejsze, a do tego urodziwe. I takie, że na pytanie od koleżanek: "a ty co dostałaś?", nie padnie odpowiedź: Toyotę Aygo. Mogłyby wybuchnąć nieposkromionym śmiechem. Po co ukochanej fundować takie niemiłe emocje? Lepiej zainwestować porządnie. Do wyboru opcji jest sporo, tylko pozostaje kwestia budżetu. Ale skoro gentlemani o pieniądzach nie dyskutują, a kobiety lubią błyszczeć, to niech te ostatnie połyskują w czymś luksusowym!

A jest w czym wybierać, bo w Polsce można kupić Rolls-Royce’a, Bentleya, Maserati, Astona Martina, ale też modele BMW Alpina, Lamborghini, Ferrari, czy Alpine. Także wymówki nie ma. No ok, z Bugatti mógłby być problem. Ewentualnie z Morganem, czy Lotusem. Ale reszta? Tylko czeka na złożenie przez ciebie zamówienia. Oczywiście kolor nadwozia musi być wybitny - takie samochody nie mogą być srebrne!

Warto docenić u swoich najbliższych - zarówno kobiet, jak i mężczyzn - ich poświęcenie dla rodziny, oddanie drugiej osobie, wyrozumiałość, a może po prostu sam fakt, że są? Świat motoryzacji ma dla szukających oryginalnego prezentu w postaci samochodu wiele do zaoferowania. Można w nim znaleźć zarówno samochody nabrzmiałe drapieżną męskością, która tak przekornie pociąga kobiety, jak i auta ekskluzywne, wybierane przez wąskie grono, które na nie stać. Kabriolety, auta klasyczne, niszowe, wersje specjalne - z pewnością muszą być albo eleganckie, albo sportowe, albo funkcjonalne.



Ale zaraz... Przecież nie musi być niebotycznie drogo. Można przecież wybrać markę, której ze świecą szukać na polskich drogach. Można rozważyć francuski brand, który oficjalnie powstał niedawno, choć DS nadal podtrzymuje tradycję aut z klasą, odziedziczoną po modelu DS z 1955 roku.

Dla tych z kolei, którzy wyrośli z samochodowego lansu, a chcą przejechać przez życie ciesząc się pozytywnymi emocjami, prestiżem i dyskretnym czarem wyższych sfer, Mercedes przygotował np. model SL Roadster. Takie auto docenią wszyscy ci, dla których lato, wakacje, czy przyjemności trwają znacznie dłużej. Kabriolet zresztą - niezależnie od marki - z powodzeniem posłuży przez wszystkie pory roku niezależnie, czy właśnie wjeżdża się do narciarskiego kurortu u stóp alpejskiego lodowca, czy na riwierę Saint-Tropez. Ten samochód to synonim powodzenia, sukcesu i szczęścia.

Gdy to jednak adrenalina wyznacza kolejne cele kierowcy, warto mu podarować najnowszy smaczek od Porsche - Panamerę Platinum Edition - lakierowane na platynowy kolor dodatki na nadwoziu i we wnętrzu nie umkną uwadze znawców motoryzacji. Ten samochód robi spektakularne wrażenie także dzięki dźwiękowi z wydechu.



Na koniec wisienka na... torze - auto kultowe, wymieniane przez Europejczyków jako najbardziej pożądany samochód wszechczasów. Dlaczego więc nie sprawić najbliższej osobie takiego cacka? Ford Mustang jest najczęściej "lajkowanym" samochodem na Facebooku i ma na swoim koncie role filmowe u boku takich gwiazd Hollywood, jak Will Smith, Nicholas Cage, Jason Statham, Tom Cruise czy Steve McQueen - z tym ostatnim model ten "zagrał" w słynnym filmie "Bullitt" z 1968 roku. Wśród znanych właścicieli Forda Mustanga znaleźli się Bill Clinton, Jim Morrison, Jay Leno. Mustang Mach 1 z pewnością może się stać autem kolekcjonerskim, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. W nim wszystko jest zorientowane na radość z jazdy, a tę Mustangiem osiągnąć łatwo. Tylko trzeba go mieć. A najlepiej go dostać.

Katarzyna Frendl - dziennikarka motoryzacyjna, od blisko 13 lat prowadzi kobiecy portal motoryzacyjny motocaina.pl. Jurorka Car Of The Year Polska, prowadząca autorski program telewizyjny Motozoom.

