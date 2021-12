Kobiety w motorsporcie, czyli oktany w kobiecej krwi

Może się to wydać dziwne, ale kiedyś kobiety były bardziej wyemancypowane. Nie obawiając się przeciwności losu garnęły się do prowadzenia pierwszych, topornych pojazdów, a w razie awarii radziły sobie doskonale. Potrafiły wyczyścić zatkany gaźnik broszką z kapelusza, czy owinąć nieizolowany przewód własną podwiązką.

Zaczęły się ścigać na początku zeszłego wieku; wygrywały wiele zawodów, rajdów, wyścigów, przekraczały światowe rekordy. Walczyły nie tylko o godne reprezentowanie zespołu, najlepsze wyniki, ale także o brak dyskryminacji ze względu na płeć. Wielokrotnie udowodniały na torach całego globu, że motoryzacyjni macho mogą być pokonani przez zwiewne istotki.



Tęsknię do tych czasów i żywię nadzieję, że rychło powrócą. Bo kiedyś to kobiety były kierowcami, które zmieniały oblicze i przebieg wielu dyscyplin sportów motorowych. Dzięki nim wyścigi stały się piękne, zmagania masowo oglądane, a zawodniczki oceniano nie tylko jako urocze, ale i uzdolnione. Po wojnie to właśnie dla nich powstawały samochody, a koncerny nie wstydziły się przyznać, że ich grupą docelową są kobiety. Przykłady? W latach 60., we Francji, rekordy sprzedaży bił Peugeot 204, prezentowany jako pierwszy "mixted car" (auto unisex), który sprzedał się w 80% płci pięknej! Można? Można!

Zdjęcie Dorothy Levitt w 1908 roku / Getty Images

Od tamtego czasu dużo paliwa upłynęło. Zawodniczki zwyciężające na arenie międzynarodowej nie raz udowodniły, że są zdecydowanie bardziej zdeterminowane, żeby wygrywać na światowych torach, niż mężczyźni. Francuska piękność - Camille du Gast, czy Dorothy Levitt, Margaret Allen, Fay Taylor (żużel), Maria Grazia Lombardi (F1), Pat Moss, a także Czeszka - Elisabeth Junek (Eliška Junková), która w teamie Bugatii wygrywała w latach 20. z rywalami w uznanych wyścigach samochodowych - to może i prehistoryczna lista, ale i genialne istoty, których geny odradzają się raz na jakiś czas w kobiecie, oszałamiającej cały świat zdobyciem zwycięskiego lauru w "typowo męskim sporcie".



Zdjęcie Fabrizia Pons i Michele Mouton w 1984 roku / Getty Images

Z oktanami we krwi urodziła się Michelle Mouton, która startowała w Peugeot 205 Turbo 16 w Rajdach Monte Carlo i Korsyki oraz Audi Quattro, w którym zdobyła najwyższy laur. To do tej pory jedyny żeński kierowca fabryczny w historii Rajdowych Mistrzostw Świata. W 1982 roku sięgnęła po tytuł wicemistrzowski, ale "wice" jedynie dlatego, że na mecie rajdu dachowała na przedostatnim odcinku specjalnym. Ostatni "wielki wyczyn" przypieczętowała w 2001 roku wówczas 38-letnia Jutta Kleinschmidt, stając na najwyższym podium najtrudniejszego z możliwych, rajdu Paryż-Dakar - jako pierwsza i jedyna jak dotychczas kobieta w historii tego rajdu.

Kobiety związane ze sportami motorowymi to wyjątkowo silne osobowości na co dzień i zacięte rywalki na torze. Delikatna powierzchowność zwykle idzie w parze z uporem, chęcią walki i wygranej. To tylko pozornie słaba płeć, która równie mocno jak mężczyźni, hołduje swoim motoryzacyjnym fascynacjom, a przepojona spalinami pasja działa na nie uzależniająco.

Katarzyna Frendl - dziennikarka motoryzacyjna, od 12 lat prowadzi kobiecy portal motoryzacyjny motocaina.pl. Jurorka Car Of The Year Polska, prowadząca autorski program telewizyjny Motozoom.

