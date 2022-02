Trendy jakie panują w stylizacjach przestrzeni w środku auta zdają się gonić za tendencjami w modzie, nowych technologiach, czy architekturze. Dzięki temu powstają takie wnętrza, które śmiało można nazwać dziełami sztuki i nie tyczy się to jedynie samochodów segmentu premium.

Kojący wystrój kabiny - niczym w salonie

Design kabiny pierwszej generacji Renault Zoe - samochodu z napędem elektrycznym - powierzono Dominique’owi Marzolfowi, który już w pierwszych swoich rysunkach nawiązywał do pojęcia czystości. To tu, po raz pierwszy w historii motoryzacji, zastosowano nowy materiał na desce rozdzielczej - delikatny, inspirowany światem wnętrz mieszkalnych. Fotele zostały pokryte jasną tkaniną i zabezpieczone teflonem, zapobiegającym plamieniu się materiału i ułatwiającym czyszczenie. Na wykładzinie podsufitki i na kokpicie umieszczono designerski piktogram przedstawiający układ scalony.

Modnie, czyli ekologicznie

Zmiany klimatu, kurczące się zasoby naturalne i rosnąca urbanizacja, wymagają zastosowania nowych rozwiązań, również we wnętrzach samochodów. BMW i przoduje w takich rozwiązaniach. Drzwi otwierające się w przeciwnych kierunkach, a dodatkowo brak środkowego słupka i centralnego tunelu, który zwykle znajduje się w konwencjonalnych samochodach, tworzą doskonałą podstawę do uzyskania przestronnego wnętrza (pomimo kompaktowych wymiarów nadwozia), umożliwiającego pasażerom swobodne wykonywanie ruchów. W środku połączono naturalną skórę, drewno, wełnę i inne odnawialne, lub recyklingowane surowce. Deska rozdzielcza została wykonana z drewna eukaliptusa oraz sprasowanych włókien hibiskusa, podobnie jak obicie drzwi wewnątrz samochodu. Skóry, z których uszyto fotele, są garbowane w oliwie z oliwek, aby uniknąć szkodliwego, chemicznego procesu.

Spasowanie ponad wszystko

Wydawało by się, że samochody z nadwoziem kombi są skazane na użytkowość. Jednak jakość nie zna kompromisów - tę maksymę Audi można wyraźnie poczuć we wnętrzu np. A6. Przyciski działają tu precyzyjnie, lekko i bez zbędnych luzów, spoiny między elementami są równomierne i wąskie, w niektórych miejscach mają zaledwie kilka dziesiątych milimetra szerokości. Chromowane przesłony otaczają dysze wentylacji, delikatne paski z aluminium podkreślają opcjonalne wstawki z drewna szlachetnego. Przyciski przyciągają wzrok czarnym, miękkim wykończeniem, a zastosowane aluminium czyni pokrętła małymi dziełami sztuki. Schemat układu biegów i przycisk Start-Stop uruchamiający auto są podświetlone delikatnym, czerwonym światłem. Narażone na zniszczenia elementy obleczone są czarnym, błyszczącym lakierem i mają utwardzaną promieniami UV, odporną na zadrapania powłokę.

Siedzenia mogą być pokryte materiałem w kolorze m.in. beżowym, brązowym, popielatym, a do tego można skonfigurować barwę podsufitki. Na zamówienie we wnętrzu może być wykorzystane brązowe drewno jesionowe z otwartymi porami lub ciemnobrązowe drewno z korzenia orzecha. Jeszcze bardziej ekskluzywne jest drewno Beaufort - fornir z warstwowego drewna dębowego. Jest on wycinany specjalną, opracowaną przez Audi metodą z bloku składającego się z ułożonych naprzemiennie cienkich warstw z surowego i bejcowanego na ciemny kolor drewna. Specjalna obróbka końcowa nadaje drewnu wyjątkowo szlachetny wygląd. Aby dopełnić ciepłej atmosfery we wnętrzu, niemiecka marka oferuje opcjonalne, nastrojowe oświetlenie, wykorzystujące światłowody, które tworzy piękną, przytulną inscenizację.



Design w samochodach dostawczych?

We wnętrzu Mercedesa klasy V kierowca i pasażer przednich foteli siedzą niczym w osobowym Merolu. Deska rozdzielcza może być pokryta tworzywem przypominającym lakier fortepianowy, brązowe drewno jesionu lub czarne drewno hebanu, a także metalicznym, matowym wykończeniem w kolorze antracytowym. Na życzenie górną część kokpitu może pokrywać sztuczna skóra z kunsztownymi przeszyciami. Te ostatnie zdobią również skórzane fotele, podłokietniki i elementy paneli bocznych. Linię kokpitu podkreślają okrągłe otwory wentylacyjne - wizytówka osobowych Mercedesów. Inspiracja dla ich kształtu pochodzi ze świata lotnictwa. Wszystkie otwory są galwanizowane i mają srebrny odcień z efektem metalowej powierzchni, kontrastującym z przytulnym wykończeniem przypominającym drewno lub skórę. Dyskretne oświetlenie LED poniżej listew na przesuwnych drzwiach i panelach bocznych zapewnia przyjemny, domowy nastrój.

Jaki klimat wewnątrz auta wybrać?

W zależności, czy mamy ekologiczne zapędy, czy wolimy jakość przez duże J, do wyboru mamy obecnie mnóstwo wariantów. Surowce wykorzystywane na pokładach aut mogą być zarówno pochodzenia naturalnego, lub być znakomitą imitacją - dla większości nie do odróżnienia od oryginału. Niezależnie, czy zamawiamy Rolls-Royce’a, czy Forda Fiestę, możemy liczyć na bogate wyposażenie - jeśli nie w standardzie, to w opcji. Warto decydować się na wyższe warianty wyposażenia, gdzie jakość materiałów ulega wyraźnej poprawie. To wewnątrz auta spędzamy przecież sporą część swojego życia - dodajmy sobie choć odrobinę luksusu!

Katarzyna Frendl - dziennikarka motoryzacyjna, od blisko 13 lat prowadzi kobiecy portal motoryzacyjny motocaina.pl. Jurorka Car Of The Year Polska, prowadząca autorski program telewizyjny Motozoom.

