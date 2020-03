​Kierowcy Formuły 1 wezmą udział w wyścigu online

Choć z powodu epidemii koronawirusa Grand Prix Australii zostało odwołane, to nie powstrzymało to niektórych zawodników od rywalizacji na torze. Max Verstappen i Brytyjczyk Lando Norris postanowili wystartować w wyścigu online.

Zdjęcie Max Verstappen /Getty Images

Not The AUS GP to organizowany przez Veloce e-sport, wirtualny wyścig na platformie F1 2019. Jest to oparta na oficjalnej licencji Formuły 1 gra, umożliwiająca graczom starty w najbardziej prestiżowych międzynarodowych wyścigów samochodowych.

Reklama

Lando Norris, jeżdżący na co dzień w zespole McLarena poinformował na swoim Twitterze, że pomimo odwołania prawdziwej rudny Formuły 1 w Australii i tak wystartuje on w zawodach. Do wpisu dołączył on grafikę przedstawiającą plakat, która całkiem szybko wyjaśniła zagadkowy twitt.