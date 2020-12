F1. Kubica będzie brał w kolejnych testach

We wtorek na torze Yas Marina w Abu Zabi, gdzie w niedzielę rozegrano ostatni w sezonie wyścig Formuły 1, odbędą się ostatnie w tym roku testy teamów F1. W ekipie Alfa Romeo Racing Orlen będą jeździli Robert Kubica i Brytyjczyk Callum Ilott.

Początkowo testy w Dubaju były zaplanowane na trzy dni, ale w powodu zagrożenia Covid-19 ograniczono je tylko do jednego. Mieli w nich uczestniczyć wyłącznie młodzi kierowcy, którzy w dorobku nie mieli więcej niż dwa starty w F1, ale w drodze wyjątku do udziału dopuszczono także zawodników bardzie doświadczonych, którzy w sezonie 2020 z różnych przyczyn nie mieli stałego miejsca w ekipach wyścigowych.



Dzięki temu we wtorek pojedzie m.in. Kubica, kierowca rezerwowy i testowy w ekipie Alfy, który w tym roku uczestniczył tylko w pięciu treningach, oraz dwukrotny mistrz świata Hiszpan Fernando Alonso, który po przerwie wraca w 2021 do rywalizacji w zespole Renault.



W zajęciach będzie uczestniczyło osiem ekip, zabraknie dwóch - McLarena i Racing Point. Nie wolno będzie instalować nowych części, samochody muszą być w takiej samej specyfikacji, jak podczas niedzielnego wyścigu o Grand Prix Abu Zabi. Prognoza pogody nie przewiduje opadów.



Zaplanowano dwie serie jazd; pierwsza od godziny 9 do 13, druga od 14 do 18.



Na torze F1 zadebiutuje sześciu kierowców. To Nyck de Vries w Mercedesie, Juri Vips w Red Bull, Guanyu Zhou w Renault, Robert Szwarcman w Ferrari, Yuki Tsunoda i Marino Sato (obaj w AlphaTauri).



W ekipie Haas będą jeździli Mick Schumacher i Nikita Mazepin, którzy "chrzest" w F1 już mają za sobą.