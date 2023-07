Wróciła z wakacji w Chorwacji. Gdy otworzyła walizkę, mało nie zemdlała

Spis treści: 01 Nietypowa interwencja Ekopatrolu. Skorpion przyjechał w walizce z Chorwacji. Kobieta zachowała zimną krew

Nie takiej pamiątki z Chorwacji spodziewała się pewna mieszkanka Warszawy. Tym razem nie chodzi wcale o zdjęcie z fotoradaru lecz pasażera na gapę, jaki skrył się w zakamarkach jednej z walizek. Gdy spomiędzy ubrań wyszedł skorpion, mieszkanka jednego z bloków przy ulicy Kobielskiej w Warszawie zadzwoniła na numer alarmowy straży miejskiej i poprosiła o przyjazd Ekopatrolu.



Nietypowa interwencja miała miejsce w niedzielę, 23 lipca, około godziny 19.



Kobieta poinformowała nas, że niedawno wróciła z bliskimi z Chorwacji. Gdy po powrocie zaczęła rozpakowywać bagaże, zauważyła w nich małego brązowego skorpiona, który krył się w ubraniach. - powiedział starszy inspektor Robert Bielski z Ekopatrolu.

Warto pochwalić zachowanie kobiety, która nie wpadła w panikę i - zamiast klapka - chwyciła do ręki słoik. Skorpion długości około 3 cm długości ostatecznie trafił do warszawskiego ZOO.

Masz uczulenie na osy? Uważaj na skorpiony

Na całe szczęście żyjące w Chorwacji skorpiony z rodzaju Euscorpius nie są szczególnie jadowite. Dorastają do maksymalnie 4 cm i - z reguły - unikają ludzi. Na "żer" wychodzą najczęściej po zmroku.



Ukąszenie nie stanowi większego zagrożenia, niż np. w przypadku pszczoły lub osy, chociaż w razie uczulenia może dojść do wstrząsu anafilaktycznego (jad działa podobnie jak w przypadku osy). Częściej kończy się jednak na miejscowym obrzęku lub/i kilkudniowej gorączce.



Zdecydowanie większym zagrożeniem dla turystów tłumnie wybierających się do Chorwacji są jadowite pająki. Mało kto wie, że w ulubionym przez turystów z Polski kraju natknąć się można na słynną "czarną wdowę", gatunek Latrodectus mactans, którego jad jest nawet 15 razy silniejszy od jadu grzechotnika.

Nietypowe pamiątki z wakacji. Uwaga na egzotyczne pająki

Pocieszające jest to, że sam pająk, którego samice mają z reguły miedzy 10 a 18 mm, nie jest agresywny i w kontakcie z człowiekiem szuka schronienia w trudno dostępnych miejscach. Mimo tego, w Chorwacji można się na niego natknąć m.in. w:



rzadko używanych pomieszczeniach,



szopach,



garażach



maszynach rolniczych.



Ukąszenie czarnej wdowy jest o tyle niebezpieczne, że - najczęściej - pozostaje niezauważone (jest bezbolesne). Do tego rodzaju wypadków najczęściej dochodzi właśnie w szczycie sezonu wakacyjnego, bo w lipcu i sierpniu przypada okres godowy, gdy pająki opuszczają swoje kryjówki. Nie pomaga w tym fakt, że pajęczyny najczęściej rozpinane są bardzo blisko ziemi (często w grotach skalnych, liściach itd.), więc łatwo przypadkowo nadepnąć na pająka.

Czarna wdowa w Chorwacji. Objawy ukąszenia

Objawy pojawiają się najczęściej od około 40 minut do godziny od ukąszenia i narastają stopniowo. Zaczyna się od zaczerwienienia, do którego dochodzą stopniowo skurcze mięśni całego ciała (również organów wewnętrznych). Eksperci ostrzegają, że u mężczyzn pojawić się też może długotrwała i bardzo bolesna erekcja. Na szczęście wypadki śmiertelne zdarzają się rzadko, bo dawka jadu jest z reguły niewielka.



Nie zmienia to jednak faktu, że leczenie każdorazowo polega na podaniu ukąszonemu surowicy, a nieprzyjemne objawy utrzymywać się mogą nawet przez tydzień.