Elektryczna jazda bez ładowania z gniazdka

Brytyjski oddział Toyoty zaprosił swoich klientów do przeprowadzenia szeroko zakrojonego testu samochodów hybrydowych. Okazało się, że samochody hybrydowe poruszały się na samym silniku elektrycznym przez co najmniej połowę czasu jazdy.

Zdjęcie Toyota C-HR Hybrid /INTERIA.PL

W akcji Discover Toyota Hybrid wykorzystano urządzenia telemetryczne, które mierzyły takie parametry jak czas podróży, dystans, wydajność napędu i stopień wykorzystania silnika elektrycznego oraz benzynowego. W ciągu 6 miesięcy wykonano 6393 jazd testowych, które złożyły się na łączny dystans 163 543 km - średnio 26 km na jeden przejazd.

Przynajmniej 50 procent czasu każdego przejazdu testowane samochody pokonały wyłącznie na silniku elektrycznym bez zużycia paliwa i emisji spalin. W przypadku Toyoty C-HR Hybrid, Aurisa Hybrid i RAV4 Hybrid średnio przez 57 procent czasu jazdy nie wykorzystywały w ogóle silnika benzynowego. Testowane samochody przejechały łącznie 48 062 km w trybie EV, co oznacza 38 procent pokonanego dystansu.



Pełny napęd hybrydowy

Tak dobre wyniki są możliwe dzięki temu, że hybrydy Toyoty są wyposażone w szeregowo-równoległy napęd hybrydowy, który elastycznie dostosowuje pracę napędu do warunków, prędkości i przyspieszenia auta. W pełnym napędzie szeregowo-równoległym Toyoty wykorzystywane są dwa silniki elektryczne i silnik benzynowy. Samochód może być napędzany tylko silnikiem benzynowym lub tylko elektrycznym albo połączeniem obu w dowolnej proporcji. Ich współpracą zarządza elektroniczna jednostka sterująca za pośrednictwem przekładni planetarnej.

Drugi silnik elektryczny służy jako generator odzyskujący energię z hamowania, który na bieżąco doładowuje baterię trakcyjną, ale w razie potrzeby zapewnienia dodatkowej mocy może służyć także do napędzania auta, aby dodatkowo zwiększyć moc układu.

Samochód porusza się na samym silniku elektrycznym przy ruszaniu, podczas jazdy z niewielką prędkością lub ze stałą prędkością, kiedy wystarczy niewielka moc, by utrzymać pojazd w ruchu. Silnik spalinowy jest wyłączony także podczas hamowania. Uruchamianie jednostki benzynowej tylko w sytuacjach wymagających większej mocy lub gdy chwilowo w baterii jest mniej energii (bateria jest na bieżąco doładowywana podczas zwalniania i hamowania) przekłada się na znaczące obniżenie spalania i emisji spalin oraz na ograniczenie zużycia silnika, co wydłuża jego trwałość i żywotność. To rozwiązanie jest stosowane we wszystkich samochodach hybrydowych Toyoty i Lexusa.

Hybrydowy napęd 4x4

W niektórych modelach dostępny jest napęd hybrydowy 4x4, który wykorzystuje jeszcze jeden silnik elektryczny do bezpośredniego napędzania tylnych kół. W ten sposób uzyskuje się inteligentnie zarządzany, automatycznie załączany tylny napęd E-Four bez użycia wału napędowego, który w tradycyjnych samochodach 4x4 zwiększa masę samochodu i ogranicza prześwit. To rozwiązanie znajdziemy m.in. w Toyocie RAV4, Lexusie NX 300h i Lexusie RX 450h.

Hybryda ładowana z gniazdka

Inną modyfikacją napędu hybrydowego Toyoty jest napęd z możliwością ładowania z zewnętrznego źródła, w który wyposażono Toyotę Prius Plug-in Hybrid. W nowym modelu zastosowano napęd hybrydowy z najnowszej generacji Toyoty Prius, który rozbudowano o większy akumulator trakcyjny i układ ładowania baterii z zewnętrznego źródła. Samochód może pokonać bez przerwy 50 km na samym silniku elektrycznym z maksymalną prędkością 135 km/h. Jednocześnie może poruszać się w trybie hybrydowym, z wykorzystaniem silnika elektrycznego i spalinowego na tej samej zasadzie jak w innych hybrydach Toyoty. Jak wynika z badań amerykańskiej agencji EPA (Environmental Protection Agency) Prius Plug-in Hybrid jest najbardziej wydajnym samochodem hybrydowym dostępnym na amerykańskim rynku - zarówno w jeździe w trybie elektryczno-spalinowym, jak i czysto elektrycznym.