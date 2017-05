​Progi zwalniające, potocznie nazywane "leżącymi policjantami", stosowane są, aby zmusić kierowców pojazdów do zmniejszenia prędkości. Władze jednego z chińskich miast przed wejściem do części będącej atrakcją turystyczną umieściły blisko 100 progów na... chodnikach.

Zdjęcie Progi zwalniające dla... pieszych /

Progi zwalniające, potocznie nazywane "leżącymi policjantami", stosowane są, aby zmusić kierowców pojazdów do zmniejszenia prędkości. Władze jednego z chińskich miast przed wejściem do części będącej atrakcją turystyczną umieściły blisko 100 progów na chodnikach.

Reklama

Zdjęcie przedstawiające prawie stu "leżących policjantów" na chodniku prowadzącym do starej części miasteczka Taierzhuang w prowincji Sahandong zamieścił na swoim profilu społecznościowym chiński "Dziennik Ludowy".



Żółto-czarne progi zwalniające są ułożone jeden za drugim, w bliskiej odległości od siebie. Niezwykły widok przyciągnął uwagę internautów, którzy spekulują, że progi mają pomóc turystom w cieszeniu się widokami, uniemożliwiając szybkie przemieszczanie się.



Taierzhuang to jedna z najpiękniejszych chińskich miejscowości, którą - podobnie jak włoską Wenecję - przecinają liczne kanały. Chińska telewizja sugeruje zaś, że chodnik przypomina teraz tarę do prania, tym bardziej że prowadzi do miasta na wodzie. Taierzhuang jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.