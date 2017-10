Nowy Nissan Leaf trafi do Polski. Znamy cenę

Zaledwie miesiąc od światowej premiery II generacji Leafa sztandarowy "elektryk" spod znaku Nissana trafia na polski rynek. Samochód wyceniony został na 157 500 zł.

Zdjęcie Nissan Leaf / Samochody elektryczne Oto Nissan Leaf drugiej generacji

To znacznie wyższa cena niż w przypadku pierwszej generacji, która kosztowała od 128 tys. zł, przy czym miała znacznie mniejszy zasięg (199 km).



Reklama

Jak informuje instytut SAMAR, podstawowe wyposażenie obejmować ma m.in.: 17-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, automatyczną klimatyzację, system kamer zapewniających widok w promieniu 360 stopni i zestaw audio z sześcioma głośnikami.



Nie można też zapominać o licznych elektronicznych systemach wspomagających kierowcę. Należą do nich m.in. proPILOT (utrzymywania prędkości i pasa ruchu na autostradzie), proPILOT Park (w pełni automatyczne parkowanie - komputer przejmuje wówczas wszystkie funkcje związane z prowadzeniem) oraz - nowy e-Pedal. Ta ostatnia funkcja polega na możliwości prowadzenia pojazdu używając wyłącznie pedału przyspieszenia.



Gdy kierowca zdejmie z niego stopę hamulce "rekuperacyjne" i cierne uruchamiane są automatycznie, co - w konsekwencji - powoduje łagodne hamowanie aż do całkowitego zatrzymania pojazdu. Pozwala to np. utrzymywać stałą prędkość w czasie zjeżdżania ze stromych wzniesień.

Zdjęcie Nissan Leaf /

Nowy Nissan Leaf napędzany jest elektrycznym silnikiem rozwijającym 150 KM (110 kW) i 320 Nm. Samochód przyspiesza do 100 km/h w 8,6 s. Prędkość maksymalna ważącego 1535 kg auta to 144 km/h. Źródłem energii są akumulatory litowo-jonowe o pojemności 40 kWh. Wg starego cyklu NEDC zasięg samochodu wynosi 378 km. Pełne ładowanie baterii trwa między 8 a 16 godzin, w zależności od rodzaju ładowarki (3 lub 6 kWh).



Zdjęcie Nissan Leaf /

Producent przewiduje też możliwość szybkiego doładowania akumulatorów. "Dotankowanie" do około 80 proc. pojemności baterii zajmuje 40 minut.