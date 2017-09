Kto w Polsce sprzedaje najwięcej autobusów?

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego opublikował dane dotyczące rejestracji w naszym kraju nowych autobusów. Ogółem, po pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku, zapotrzebowanie na tego typu pojazdy w Polsce wzrosło o przeszło 17 proc.

W samym tylko sierpniu 2017 roku krajowi przewoźnicy zarejestrowali 188 nowych autobusów o DMC powyżej 3,5 tony. To wynik o 60 sztuk wyższy niż rok wcześniej (+46,9 proc), kiedy sprzedano 128 pojazdów. Sierpniowy poziom sprzedaży to najlepszy wynik odnotowany na autobusowym rynku na przestrzeni ostatnich 10 lat. Jaki udział mają w nim rodzimi producenci?

W okresie styczeń-sierpień 2017 roku zdecydowanym liderem polskiego rynku był Mercedes. Do nabywców trafiły w tym czasie 723 autobusy z logo trójramiennej gwiazdy. Trzeba jednak wyjaśnić, że firma zawdzięcza swój sukces rewelacyjnym wynikom w kategorii MINI, obejmującej pojazdy o DMC poniżej 8 ton. Klientów znalazło aż 529 takich aut. Pozostałe autobusy Mercedesa pochodziły z segmentu miejskiego (42), turystycznego (139) i międzymiastowego (13). To przeszło 46 proc. całości polskiego rynku.

Drugie miejsce w rankingu najpopularniejszych producentów zajmuje Solaris. Polska marka jest absolutnym numerem 1 w produkcji autobusów miejskich. Do polskich odbiorców trafiło już w tym roku 312 tego typu pojazdów (i trzy międzymiastowe). Oznacza to, że udział Solarisa w rodzimym rynku przekracza już 20 proc.

Trzecim największym dostawcą nowych autobusów w Polsce jest obecnie - tu zaskoczenie - Ford. To nie błąd - dzięki rewelacyjnym wynikom sprzedaży nowej generacji Transita amerykańska marka świetnie odnalazła się w segmencie MINI. 131 rejestracji osobowych Transitów zdolnych przewozić powyżej 9 osób dało marce 8,4 proc. udziału w polskim rynku.

Dalsze miejsca wśród dostawców zajmują, sklasyfikowane ex aequo na 4. miejscu, Setra i MAN (po 67 rejestracji) oraz 5. VDL (50 rejestracji).

Na liście najpopularniejszych dostawców autobusów w Polsce nie ma, mocno wspieranego przez rząd, Autosanu. Mimo nowych zamówień dla sanockiej fabryki nabywcy, zwłaszcza prywatni, wciąż nie mają zaufania do jakości wytwarzanych przez polską markę pojazdów. Wynik producenta był na tyle marginalny, że sklasyfikowano go w zbiorczej kategorii "INNE" obejmującej nieco ponad 13 proc. polskiego rynku. Firma ma jednak szansę na odbudowanie swojej pozycji. W pierwszych ośmiu miesiącach bieżącego roku wzrosła bowiem liczba zamówień na, zdominowany niegdyś właśnie przez Autosana, segment autobusów międzymiastowych. W okresie od 1 stycznia do początku września w Polsce zarejestrowano 45 takich pojazdów.



Specjaliści z PZPM zauważają, że zanotowano wyraźny spadek liczby kompletnych autobusów, które wyprodukowane zostały w fabrykach zlokalizowanych w naszym kraju. To m.in. efekt dobrych wyników segmentu turystycznego (te pochodzą głównie z importu). W efekcie udział w polskim rynku autobusów wytworzonych w naszym kraju wyniósł tylko 25,6. proc. Trzeba jednak pamiętać, że aż w 415 przypadkach zabudowy pojazdów z segmentu MINI wykonane zostały w zakładach na terenie całej Polski. Biorąc to pod uwagę okaże się, że ponad połowa sprzedawanych w naszym kraju autobusów w znacznym stopniu produkowana jest w Polsce, co śmiało uznać można za rewelacyjny wynik!

