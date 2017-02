Początkujący kierowca w aucie na gaz

Samochodowe instalacje gazowe mają swoich wiernych fanów, ale i całą rzeszę przeciwników. Ci drudzy podnoszą przeważnie argumenty dotyczące gorszych osiągów i przyspieszonego zużycia silnika.

Zdjęcie Tankowanie LPG jest niewątpliwie opłacalne, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach /Maciej Zienkiewicz / Samochody używane - porady Masz LPG, pamiętaj o benzynie!

Tymczasem, dzięki najnowocześniejszym technologiom, instalacje LPG są obecnie nie tylko bardzo bezpiecznym i ekologicznym rozwiązaniem, ale też niezwykle korzystnym z ekonomicznego punktu widzenia. Decyduje się na nie wielu, także tych początkujących, kierowców. O czym na co dzień pamiętać trzeba, by "zagazowane" auto jeździło bez zarzutu?

Reklama

Początkujący kierowca musi opanować wiele nowych umiejętności. Brakuje mu wiedzy i doświadczenia nie tylko na drodze - często problem sprawia im nawet tankowanie czy wjazd na myjnię. Czy w takiej sytuacji warto myśleć o aucie na gaz? Czy lista rzeczy, o których młody kierowca musi pamiętać, będzie znacznie dłuższa i bardziej skomplikowana? Niekoniecznie.

Każdy kierowca, bez względu na rodzaj auta jakie posiada, powinien zadbać między innymi o regularne wymiany oleju, przeglądy techniczne czy wymianę opon. Zalecenia dla posiadaczy samochodów z instalacją gazową są takie same z tym, że uwzględniają specyfikę takiego rozwiązania.

Krótką listę porad, stworzoną z myślą o świeżo upieczonych adeptach sztuki prowadzenia, którzy chcieliby zminimalizować koszty utrzymania auta decydując się na instalację gazową, opracowali eksperci z firmy Shell. O czym należy pamiętać?

Oprócz regularnych wymian oleju, pozwalających utrzymać silnik w optymalnej kondycji, trzeba zadbać o czystość układu paliwowego. Doświadczeni kierowcy zawsze tankują na stacjach renomowanych koncernów. Chociaż paliwa pokroju Shell AutoGas są z reguły nieco droższe niż LPG oferowany przez miejscową konkurencję - mamy pewność, co do odpowiedniej proporcji, kaloryczności i czystości gazu. Dzięki temu możemy uniknąć wielu problemów, dotyczących chociażby nierównej pracy na LPG.

Nie można też zapominać o okresowych wymianach filtrów powietrza (co 10 tys. km), paliwa i gazu. Interwały tych czynności serwisowych znajdziemy w instrukcji obsługi pojazdu i instalacji gazowej. Ważne, by nie traktować po macoszemu samego filtra paliwa - samochody, które jeżdżą na LPG narażone są na usterki układu paliwowego. Dotyczy to nie tylko pompy paliwa, ale też - zwłaszcza w starszych pojazdach - samego zbiornika. Częsta jazda "na rezerwie" skutkuje gromadzeniem się w baku wilgoci, która z czasem przyczynia się do powstawania korozji. Trafiająca do paliwa rdza uszkadza pompy i zatyka filtry. Dlatego właśnie, eksperci radzą by - niezależnie od okoliczności - mieć zbiornik wypełniony benzyną w co najmniej 1/4.

Osoby zaczynające swoją przygodę z LPG powinny też pamiętać, by w czasie tankowania nie przepełniać zbiornika. Tzw. butla gazu nie powinna być wypełniona w stopniu większym, niż w 80-85 proc. Oznacza to, że do zbiornika LPG o pojemności 60 l wejdzie maksymalnie 51 l płynnego gazu. Reszta stanowi rezerwę bezpieczeństwa związaną m.in. z rozszerzaniem się (parowaniem) gazu płynnego w zależności od temperatury. Tankując nie możemy więc dopuszczać do "przelania" objawiającego się "cykaniem" zaworu bezpieczeństwa. Czynność powinniśmy przerwać zaraz po pierwszym "odbiciu" dystrybutora!