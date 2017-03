Podczas salonu samochodowego w Genewie Porsceh zaprezentuje całkowicie nowy model. Będzie to Panamera w nowej wersji nadwoziowej nazwanej Sport Turismo i to od razu w pięciu różnych wariantach: Panamera 4, Panamera 4S, Panamera 4S Diesel, Panamera 4 E-Hybrid oraz Panamera Turbo.

Porsche Panamera Sport Turismo

Nowe Porsche charakteryzuje się dużym otworem bagażowym, niską krawędź załadunku, zwiększoną objętością bagażnika i koncepcją foteli... 4+1.

Jeśli chodzi o technologię i stylistykę Sport Turismo wykorzystuje wszystkie innowacje znane z nowej Panamery. Podobnie jak zaprojektowana w stylu coupé sportowa limuzyna, odmiana Sport Turismo wyróżnia się dynamicznymi proporcjami. Karoseria samochodu mierzy 5049 mm długości, 1428 mm wysokości i 1937 mm szerokości, a jego rozstaw osi wynosi 2950 mm. Sylwetkę charakteryzują też krótkie zwisy oraz duże rozmiary kół, o średnicy do 21 cali.

Począwszy od słupków B, czyli od początku tylnych drzwi, Panamera Sport Turismo ma własny design tylnej partii nadwozia. Biegnąca ponad mocno podkreślonymi błotnikami wydłużona linia szyb i równie długi kontur dachu zapewniają jej atrakcyjny wygląd. Dach opada znacznie łagodniej niż linia okien, tworząc charakterystyczny słupek D, który - niczym w autach coupé - płynnie przechodzi w sekcję błotników.

Płaszczyzna dachu łączy się z adaptacyjnym tylnym spojlerem. Może być on nachylony pod trzema różnymi kątami, zależnie od sytuacji na drodze i wybranych ustawień samochodu, i generować do 50 kg dodatkowej siły docisku tylnej osi.

Do prędkości 170 km/h spojler dachowy, czyli element systemu PAA (Porsche Active Aerodynamics) pozostaje w "schowanej" pozycji, z nachyleniem o wartości -7°. Ogranicza to opór, a tym samym optymalizuje zużycie paliwa. Powyżej 170 km/h spojler dachowy automatycznie wysuwa się do pozycji podwyższonych osiągów, zwiększając stabilność jazdy i dynamikę poprzeczną. W trybach jazdy Sport lub Sport Plus spojler dachowy automatycznie wysuwa się do pozycji podwyższonych osiągów od prędkości 90 km/h wzwyż. PAA zapewnia również aktywne wspomaganie poprzez nachylenie spojlera dachowego pod kątem +26°, gdy odsuwany panoramiczny dach zostaje otwarty przy prędkości 90 km/h lub wyższej. W tym przypadku spojler pomaga zminimalizować hałas opływającego wiatru.

Sport Turismo to pierwsza odmiana modelu Panamera z trzema tylnymi fotelami w układzie 2+1. Dwa zewnętrzne miejsca mają formę indywidualnych siedzeń - zgodnie z założeniem modelu jako samochodu zapewniającego sportowe osiągi i maksymalny komfort podróży. Na życzenie Porsche Panamera Sport Turismo oferowane jest w konfiguracji czteromiejscowej, z dwoma elektrycznie sterowanymi, osobnymi tylnymi fotelami. Wyżej poprowadzona linia dachu Sport Turismo pozwala na łatwiejsze wsiadanie i wysiadanie pasażerom drugiego rzędu siedzeń, a przy okazji zapewnia dodatkową przestrzeń nad głowami.

Porsche Panamera Sport Turismo można już zamawiać. Rynkową premierę modelu w Europie zaplanowano na 7 października 2017 r.

Funkcjonalność przestrzeni bagażowej zwiększa szeroka tylna pokrywa (standardowo sterowana elektrycznie) i krawędź załadunkowa położona na wysokości zaledwie 628 mm.

Mierzona do górnej krawędzi tylnych siedzeń, pojemność bagażnika Sport Turismo wynosi do 520 l (Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo: 425 l), czyli o 20 l więcej niż w limuzynie. Przy załadowaniu po dachu i złożonych tylnych fotelach różnica ta rośnie do 50 l.

Oparcia trzech tylnych siedzeń można składać razem lub osobno (dzielone w proporcji 40:20:40). Ich odblokowanie odbywa się elektrycznie, z bagażnika. Po złożeniu wszystkich oparć powstaje praktycznie płaska podłoga przestrzeni ładunkowej. Jej objętość wzrasta wówczas do 1390 l (Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo: 1295 l). Na życzenie Porsche Panamera Sport Turismo dostępne jest z systemem zarządzania przestrzenią bagażową. Obejmuje on m.in. dwie zintegrowane w podłodze szyny, cztery oczka mocujące oraz siatkę oddzielającą bagaż. W opcji bagażnik można doposażyć w 230-woltowe gniazdko elektryczne.

Nowa odmiana będzie oferowana z pięcioma silnikami służącymi już do napędu sportowej limuzyny. Jej ceny w Niemczech rozpoczynają się od 448 330 zł za model Panamera 4 Sport Turismo (243 kW/330 KM), 512 930 zł - Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo (340 kW/462 KM mocy systemowej), 558 530 zł - Panamera 4S Sport Turismo (324 kW/440 KM), 578 450 zł - Panamera 4S Diesel Sport Turismo (310 kW/422 KM) oraz 774 100 zł - Panamera Turbo Sport Turismo (404 kW/550 KM). Wszystkie kwoty zawierają podatek VAT.

