Porsche 911 GT3 - nadal wolnossące!

Zmodernizowane 911 GT3, wbrew panującemu trendowi, nie otrzymało silnika z doładowaniem, ale i tak ma więcej mocy.

Wersja GT3 to 911 dla osób, które lubią czasem wybrać się na tor wyścigowy. Do bezkompromisowego charakteru takiego samochodu niezbyt pasuje "downsizeingowa" jednostka napędowa z doładowaniem. Cieszy więc fakt, że Porsche zdecydowało się na pozostanie przy wolnossącym silniku.

Zamiast jednak jednostki 3,8 l o mocy 475 KM, Porsche oferować będzie 4-litrowy silnik, rozwijający 500 KM, występujący dotychczas w najbardziej ekstremalnej odmianie GT3 RS. Auto, ważące 1430 kg, ma teraz przyspieszać do 100 km/h w 3,4 s (poprawa o 0,1 s), a jego prędkość maksymalna to 318 km/h. Są to dane dotyczące wersji z automatyczną, siedmiobiegową przekładnią PDK. Mamy jednak wiadomość, która ucieszy purystów - Niemcy wysłuchali uwag fanów modelu i dostępna też będzie manualna przekładania! 911 GT3 z sześciobiegową skrzynią przyspiesza do 100 km/h w 3,9 s, a jego prędkość maksymalna to 320 km/h.



Samochód zawieszony jest o 25 mm niżej, od Carrery S, a o wzorowe zachowanie w zakrętach dba także skrętna tylna oś, blokada tylnego dyferencjału oraz dynamiczne poduszki silnika. Porsche wspomina także o poprawionej aerodynamice (między innymi dzięki nowemu dyfuzorowi).

We wnętrzu znajdziemy niedużą kierownicę (360 mm średnicy) oraz jeden z trzech rodzajów siedzeń. Pierwszy to sportowe, adaptacyjne fotele z elektryczną regulacją w 18 płaszczyznach, a drugie to "kubełki", jakie znajdziemy także w innych modelach Porsche. Dla osób często używających GT3 na torze, przewidziano w pełni kubełkowe fotele, wykonane z tworzyw sztucznych, wzmacnianych włóknem węglowym i karbonowym wykończeniem.



Auto standardowo będzie oferowane z systemem multimedialnym PCM z nawigacją online i informacjami o ruchu drogowym, modułem Connect Plus oraz aplikacją Track Precision. Ta ostatnia pozwala kierowcom 911 GT3 śledzić, zapisywać i analizować szczegółowe dane dotyczące jazdy na ich smartfonie.



Odświeżone Porsche 911 GT3 można już zamawiać. Polskie ceny zaczynają się od 788 960 zł.