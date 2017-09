BMW i Vision Dynamics. Konkurent Tesli 3?

BMW szykuje się do rynkowego pojedynku z nową Teslą Model 3. We Frankfurcie zadebiutowało właśnie elektryczne BMW i Vision Dynamics.

Chociaż auto ma status samochodu koncepcyjnego, Bawarczycy przekonują, że w jego przypadku chodzi o wizję całkiem bliskiej przyszłości. Można się wiec spodziewać, że pokaźnych rozmiarów sedan zapowiada kolejny, produkcyjny model z serii BMW i, pozycjonowany pomiędzy miejskim i3, a usportowionym i8. Całkiem prawdopodobne, że produkcyjna wersja otrzyma nazwę i5...

Zaprezentowany we Frankfurcie koncept traktować należy głównie, jako zapowiedź kształtów nowego modelu. Fanom marki spodobają się zapewne ogromne, mocno zaakcentowane "nerki", minimalistyczne światła i ogromne obręcze kół. Nie sposób też pominąć dużego, przeszkolonego dachu i ciekawego projektu bocznych szyb, mającego za zadanie ukryć obecność słupka B.

Firma niechętnie zdradza szczegóły konstrukcji. Deklaruje jedynie, że BMW i Vision Dynamics przyspiesza do 100 km/h w 4 s i rozpędza się do - imponujących, jak na samochód elektryczny - 200 km/h. Akumulatory (ich pojemność pozostaje tajemnicą) wystarczać mają na pokonanie około 600 km, a dzięki wbudowanej, wysokonapięciowej, ładowarce doładowanie do 80 proc. pojemności trwać ma około 30 minut.

