Ford Mustang GT4 debiutuje w Europie

Ford Performance sprowadzi po raz pierwszy do Europy Mustanga GT4. Samochód zostanie zaprezentowany na specjalnym pokazie, podczas wyścigu FFSA Championnat de France GT GT4 European Series Southern Cup na torze Paul Ricard w dniach 14-15 października.

Zdjęcie Ford Mustang GT4 / Pierwsza jazda ​Ford Mustang Shelby GT350R. Samochód niezwykły...

Wyprawa ma na celu pokazać szybkość i wszechstronność Forda Mustanga GT4, najnowszy Mustang został zaprojektowany z myślą o ulicznych torach wyścigowych na całym świecie.

"Najlepszym sposobem, aby pokazać klientom, na co stać ten samochód, jest sprowadzenie go na tor wyścigowy", powiedział Dave Pericak, dyrektor Ford Performance. "To jest nasz cel na torze Paul Ricard. Mieliśmy już sukcesy z Fordem Mustangiem GT4 w Stanach Zjednoczonych; czas pokazać potencjalnym klientom, na co go stać na europejskim torze, jak Paul Ricard ".

Ford Mustang GT4 ma na koncie długą listę wyróżnień ze swojego debiutanckiego sezonu w mistrzostwach IMSA Continental Tire SportsCar Championship, w tym także pole position w pierwszych dwóch wyścigach (Daytona, Sebring) i zwycięstwo na Sebring, Watkins Glen i Road America. Sprawdził się też w akcji w kategorii GTS serii wyścigowej Pirelli World Challenge.

Ford Performance umieścił za kierowcą weterana wyścigów, Scotta Maxwella. Maxwell był zaangażowany w rozwój samochodu i poprowadził go do zwycięstwa w Stanach Zjednoczonych.

Zdjęcie Ford Mustang GT4 /

"Nigdy nie ścigałem się na torze Paul Ricard, ale jestem bardzo podekscytowany tym, że będę mógł zobaczyć co ten samochód potrafi zrobić w starciu z silną konkurencją", powiedział Maxwell. "To wspaniałe miejsce do zaprezentowania samochodu potencjalnym klientom z Europy i, co równie ważne, to wspaniały czas, by być zaangażowanym w wyścigi za kierownicą Forda. Najpierw mieliśmy BOSSa 302R, potem był Shelby GT350R-C, a teraz jest Mustang GT4. Miło patrzeć, jak Ford Mustang zaznacza swoją obecność na całym świecie. Nie tylko na rynku sprzedaży, ale także na torach wyścigowych."