Crit'Air określi czy auto wjedzie do miasta

W Paryżu od poniedziałku wszystkie pojazdy muszą być zaopatrzone w specjalne winiety wskazujące, w jakim stopniu zanieczyszczają atmosferę. Te o najgorszych parametrach nie mają wstępu do stolicy Francji, która staje się strefą ograniczonego ruchu (ZCR).

Francja wprowadza nowe ograniczenia dla kierowców

Winiet Crit'Air do naklejania na przednią szybę jest sześć rodzajów w różnych kolorach w zależności od poziomu emisji zanieczyszczeń samochodów: od zanieczyszczenia 0 - kolor zielony (silniki elektryczne), przez poziom zanieczyszczenia 1 - kolor fioletowy, 2 - żółty, 3 - pomarańczowy, 4 - brązowy, do poziomu 5 oznaczającego bardzo wysokie zanieczyszczanie - kolor szary.

Już od lipca 2016 roku bardzo stare samochody (różne są kryteria dla różnych kategorii) nie mają prawa jeździć po Paryżu, ale od poniedziałku wprowadzono mandaty za nieprzestrzeganie zakazu: dla samochodów osobowych i motocykli 68 euro, a dla ciężarówek 135 euro.

Na razie mandaty wystawiać mają policjanci, ale przewiduje się automatyczną kontrolę radarową. Jeszcze przez dwa miesiące mandaty nie będą egzekwowane.

Winietę można otrzymać od służby wydawania zaświadczeń jakości powietrza na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu; nie otrzymają jej pojazdy zarejestrowane przed 1997 rokiem. Naklejka, którą zamawia się przez internet, kosztuje 4,18 euro, co - jak tłumaczą władze - "pokrywa koszty produkcji i wysyłki".

Codziennie po ulicach Paryża przemieszcza się około 600 tys. pojazdów, w tym 100 tys. ciężarówek oraz 100 tys. pojazdów dwukołowych.

System winiet ma zastąpić stosowany dotychczas w Paryżu w "dniach szczytowego zanieczyszczenia powietrza" naprzemienny zakaz ruchu: raz dla pojazdów z tablicami rejestracyjnymi z numerem parzystym, a raz z nieparzystym. Obecnie w zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza do ruchu nie będą dopuszczane pojazdy z poszczególnymi winietami.

W tej chwili zakaz wjazdu do Paryża obowiązuje od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 20 samochody osobowe i motocykle zarejestrowane przed 1997 rokiem. Całkowity zakaz jazdy po stolicy Francji dotyczy bardzo starych autobusów i ciężarówek. Merostwo zapowiedziało już rozszerzenie tych ograniczeń na dalsze kategorie pojazdów.

Winiety obowiązują wszystkie pojazdy, również te zarejestrowane poza Paryżem i Francją. Ale - jak piszą media belgijskie - platforma przeznaczona do uzyskania winiet dla zagranicznych samochodów nie jest jeszcze dostępna; do czasu rozwiązania tego problemu zagraniczni kierowcy mają być traktowani bardziej tolerancyjnie.

Winiety obowiązywać mają również w innych miastach we Francji. Jak dotąd wprowadziły je Lyon i Grenoble.