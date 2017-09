Robert Kubica ma nowego menadżera. To znana postać!

Mistrz świata Formuły 1 z 2016 roku Nico Rosberg został menedżerem Roberta Kubicy i ma pomóc Polakowi w powrocie na tor wyścigowy. Niemiecki kierowca, który karierę zakończył w ostatnim sezonie, ma dzielić się obowiązkami z dotychczasowym doradcą Alessandro Alunni Bravim.

Zdjęcie Robert Kubica ma nowego, znanego menadżera /XPB Images/Press Association Images/EAST NEWS / Formuła 1 ​Kubica jednak nie pojedzie dla Renault?

"Robert i Lewis Hamilton byli moimi najszybszymi rywalami w karierze. Dlatego to dla mnie ciekawe wyzwanie, że mogę Robertowi pomóc w jego powrotnej podróży do Formuły 1. Nie mogę się doczekać tego zadania" - powiedział gazecie "Bild" Rosberg.

Niemiec, odkąd zakończył karierę nie miał zajęcia.

"To fantastyczne, że będę pracował z Nico. Znamy się od dzieciństwa i wierzę w to, że bardzo pomoże mi wrócić do Formuły 1" - powiedział portalowi "Autosport" Kubica.

Polak w tym sezonie zrobił duży krok w kierunku powrotu do Formuły 1. Po raz pierwszy od wypadku w 2011 roku testował bolid. Umożliwiła mu to ekipa Renault. Wydawało się nawet, że podpisze kontrakt ze swoim byłym zespołem, ale ostatecznie nie dojdzie do takiego ruchu, ponieważ team z Enstone wybrał Carlosa Sainza Jr. Teraz media spekulują, że może trafić do Williamsa lub Saubera.

Kubica startował w cyklu mistrzostw świata Formuły 1 w latach 2006-10, odnosząc jedno zwycięstwo (Montreal, 2008). W lutym 2011 stracił częściowo władzę w prawej ręce po wypadku w Rajdzie Ligurii.