Premiera Megane E-Tech to prawdziwa rewolucja w gamie tego modelu, a także dla samego Renault. Jest to jednak rewolucja, której się spodziewaliśmy.

O tym, że elektryczny crossover dołączy do gamy Megane, wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu. Zapowiadał go prototypowy Megane eVision Concept i, jak właśnie się przekonaliśmy, ten całkiem futurystycznie wystylizowany samochód, został wdrożony do produkcji niemal bez żadnych zmian. Patrząc na przód auta, różnice są widoczne tylko we wlocie powietrza w dolnej części zderzaka oraz w wypełnieniu reflektorów - zachowały swój kształt, tylko zamiast świetlnych zygzaków w środku, mamy bardziej konwencjonalnie wyglądające diody. Inny jest też znaczek Renault, składający się teraz z niepołączonych ze sobą linii.