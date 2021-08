Baojun E100. Zdjęcia

Dwuosobowy Baojun to pojazd wielkości dobrze znanego Europejczykom Smarta. Model E100 to konstrukcja spółki SAIC-GM-Wuling Automobile Co., utworzonej przez General Motors wraz z partnerami chińskimi: państwowym koncernem SAIC Motor Corp. oraz firmą Guangxi Automobile Group Co. Niskie koszty produkcji wpłynęły na cenę auta. Baojun E100 kosztuje równowartość zaledwie około 5000 dolarów amerykańskich.