DS 9 przywraca francuską motoryzację do rywalizacji na rynku sedanów segmentu premium. DS, początkowo był jedynie jednym z oznaczeń linii modelowych Citroena, ale w 2014 roku z Grupy PSA wydzielona została osobna marka DS Automobiles. W 2018 roku do sprzedaży trafił ich pierwszy model - SUV segmentu C - DS 7 Crossback, a rok później do gamy dołączył o rozmiar mniejszy model DS 3 Crossback. Teraz oferta poszerza się również o limuzynę, która ma powalczyć o klientów w kategorii, od lat zdominowanej przez auta niemieckie.