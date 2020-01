Noworoczny alfabet. Od „A”, jak autonomiczne po „Z”, jak zmiany

ZDJĘCIA |

Premiery nowych samochodów… Zmiany w prawie… Szumne zapowiedzi i ciche rejterady… Sojusze gigantów… Nowe inwestycje… Sportowe zwycięstwa i porażki… Każdy rok przynosi ważne i mniej ważne wydarzenia. Przełom grudnia i stycznia to czas na ich podsumowanie. Co zostanie nam na dłużej w pamięci, być może wpłynie na nasze życie, a co z perspektywy kolejnych miesięcy i lat okaże się ulotną błahostką? Oto nasz bilans roku 2019 we wszystkim, co wiąże się z motoryzacją…