Toyota GR 86 już po tuningu. Efekty robią wrażenie!

Toyota GT86 to jedno z najchętniej tuningowanych aut, które wyjechały na drogi w XXI wieku. Z jej następcą nie może być inaczej. Japończycy - no bo kto inny - już zabrali się za modyfikowanie modelu GR 86, choć najnowsze tylnonapędowe coupé Toyoty jeszcze nie trafiło do salonów. Oficjalny warsztat tuningowy japońskiego producenta pokazał niedawno pod nazwą GR Parts szeroki pakiet modyfikacji dla tego auta. A także specjalną wersję koncepcyjną. Jest na co popatrzeć!

Zdjęcie Toyota GT86 /