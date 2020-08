​Nieznane samochody. Polski Fiat 125p 4x4

W latach 70., okresie bumu gospodarczego i gierkowskiego "otwarcia na zachód", wzrosło wyraźnie zapotrzebowanie, ze strony firm i instytucji państwowych, na samochody o dobrych właściwościach terenowych. Pojazdy importowane - głównie radzieckie UAZ 469B i niewielkie ilości rumuńskich Musceli - nie zaspokajały wszystkich potrzeb. Było to sygnałem do rozpoczęcia prac nad własną lekką osobową terenówką.

Zadania tego podjęła się warszawska Fabryka Samochodów Osobowych. W 1977 roku zbudowano tu dwa egzemplarze prototypowego Polskiego Fiata 125p kombi z napędem 4x4.

Była to ciekawa konstrukcja stworzona z wykorzystaniem podzespołów układu napędowego radzieckiego samochodu terenowego Łada Niva, który właśnie pojawił się na rynku radzieckim (u nas pojawiły się tylko informacje o nim). Opracowanie, a głównie zbudowanie, własnych rozwiązań napędu 4x4, np. skrzyni rozdzielczej czy reduktora, było zbyt kosztowne, dlatego planowano import potrzebnych części ze Związku Radzieckiego. Tam jednak zapotrzebowanie było tak duże, że ledwo wystarczało na zaspokojenie rynku wewnętrznego oraz lukratywnego eksportu do krajów dewizowych.



Lada Niva stała się przebojem rynkowym i dobrym towarem eksportowym do krajów Europy zachodniej, dlatego polskie zamówienia na części układu napędowego Nivy, niezbędne do seryjnej budowy terenowego Polskiego Fiata 125p 4x4, lądowały na szarym końcu, bez realnych szans na realizację. Z tego powodu projekt Polskiego Fiata 125p 4x4, mimo dobrych ocen prototypu po testach drogowych, został zawieszony.



Wnętrze Polskiego Fiata 125p 4x4

Wnętrze Polskiego Fiata 125p 4x4 różniło się od wersji standardowej tylko trzema dźwigniami w podłodze.

Jeden z egzemplarzy tego samochodu zachował się do dziś w zbiorach Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie.

Co ciekawe Lada Niva, której produkcja seryjna ruszyła w 1977 roku, a pierwsze egzemplarze pojawiły się na naszych drogach w latach 1978 - 1979, jak również nasz prototypowy Polski Fiat 125p 4x4, były forpocztą samochodów klasy SUV, które w Polsce pojawiły się masowo dopiero w latach 90.

Ten i kilkadziesiąt innych prototypowych samochodów z lat PRL opisanych zostało w nowej książce Tomasza Szczerbickiego "Prototypy". Książka pojawi się w sprzedaży 31 sierpnia 2020 roku.



Zdjęcie Książka pojawi się w sprzedaży 31 sierpnia 2020 roku. /

Tomasz Szczerbicki "Prototypy". Jest to opowieść o samochodach prototypowych, przed-prototypowych, koncepcyjnych, amatorskich i sportowych, jakie zbudowano w Polsce w latach 1945 - 1990.W książce opisane są również projekty, które powstały tylko na papierze. O wielu z nich opowiadają ich twórcy, więc są to informacje z pierwszej ręki. Wszystko to na prawie 600 stronach. Do tego kilkaset fotografii, a wiele z nich jest po raz pierwszy publikowane. Wśród tego ponad 20 zdjęć wybitnego fotografa Wojciecha Plewińskiego, z konkursu SAM-ów z 1959 roku.